https://sputnik-georgia.ru/20240701/strategiya-agmashenebeli-gotova-podderzhat-proekt-zakona-ob-amnistii--deputat-288746892.html

"Стратегия Агмашенебели" готова поддержать инициативу правящей партии Грузии

"Стратегия Агмашенебели" готова поддержать инициативу правящей партии Грузии

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" не преследует никаких гуманитарных целей, а лишь охотится за голосами избирателей, считает Манджгаладзе 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T15:04+0400

2024-07-01T15:04+0400

2024-07-01T15:57+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" назвала условия голосования в парламенте за инициативу правящей партии "Грузинская мечта" об объявлении амнистии для определенных категорий заключенных. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Он отметил, что для принятия окончательного решения, необходимо согласовать вопрос с соратниками - крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение"."Я не один и я не могу принять решение. Вы знаете, что мы в коалиции с "Национальным движением". Это требует коалиционного решения", - сказал Манджгаладзе.Депутат отметил, что решением амнистировать заключенных "Грузинская мечта" не преследует никаких гуманитарных целей, а лишь охотится за голосами избирателей. "Грузинская мечта" не преследует никаких гуманитарных целей, у нее есть цели и задачи выживания, и они цепляются за все. Со стороны "Грузинской мечты" фактически это последний рывок", – заявил Манджгаладзе.Тюрьмы в Грузии: в заключении находится более 10 тысяч человек>>По его словам, на сегодняшний день рейтинг правящей партии Грузии находится в пределах 25-30%."Если сейчас измерить их рейтинг, он не превышает 25-30%, и они очень злы… Но мы, конечно, поддержим закон "Об амнистии" – мы посмотрим статьи, о чем идет речь. Как мы можем быть против освобождения кого-либо?!", - сказал Манджгаладзе.Премьер Грузии выразил надежду на активное участие оппозиции в рассмотрении законопроекта "Об амнистии". По словам Кобахидзе, для приближения к оптимальному европейскому показателю желательно сократить количество заключенных в грузинских тюрьмах хотя бы на 1/3. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек.После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тюрьма