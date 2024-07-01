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Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии
Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии
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Игра со сборной Грузии многому научила испанскую команду, заявил де ла Фуэнте 01.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – одна из лучших в плане контратак, заявил тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте после матча между сборными в 1/8 Евро-2024. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4, несмотря на то, что открыла счет в игре первой и завершила свое участие в континентальном первенстве. По словам главного тренера Испании, после автогола они подошли к ситуации хладнокровно и могли контролировать игру. "Результатом я доволен. Мы знали, что Грузия будет опасна контратаками, и так пропустили гол. Автогол, но потом мы создали много моментов. Футбол такой: иногда отстаешь в счете, иногда впереди, всего не проконтролируешь", – сказал де ла Фуэнте. По словам главного тренера Испании, игра со сборной Грузии многому научила команду. Следующий матч 1/4 финала Испания проведет против хозяев турнира – команды Германии – 5 июля в Штутгарте. На пути к 1/8 Евро 2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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чемпионат европы, спорт, грузия, новости, португалия, германия, испания, сборная, сборная грузии по футболу, футбол

Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии

14:04 01.07.2024
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
/
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Игра со сборной Грузии многому научила испанскую команду, заявил де ла Фуэнте
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – одна из лучших в плане контратак, заявил тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте после матча между сборными в 1/8 Евро-2024.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4, несмотря на то, что открыла счет в игре первой и завершила свое участие в континентальном первенстве.

"После гола я сказал своей команде, чтобы они успокоились. Мы ждали контратак от сборной Грузии. В этом плане я считаю, что это одна из лучших команд. Мы знали, что после пропущенного гола обязательно забьем, ждали своего момента, так и произошло", – сказал де ла Фуэнте.

По словам главного тренера Испании, после автогола они подошли к ситуации хладнокровно и могли контролировать игру.
"Результатом я доволен. Мы знали, что Грузия будет опасна контратаками, и так пропустили гол. Автогол, но потом мы создали много моментов. Футбол такой: иногда отстаешь в счете, иногда впереди, всего не проконтролируешь", – сказал де ла Фуэнте.
По словам главного тренера Испании, игра со сборной Грузии многому научила команду.
Следующий матч 1/4 финала Испания проведет против хозяев турнира – команды Германии – 5 июля в Штутгарте.
На пути к 1/8 Евро 2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).
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