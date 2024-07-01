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Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии

Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии

Sputnik Грузия

Игра со сборной Грузии многому научила испанскую команду, заявил де ла Фуэнте 01.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – одна из лучших в плане контратак, заявил тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте после матча между сборными в 1/8 Евро-2024. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4, несмотря на то, что открыла счет в игре первой и завершила свое участие в континентальном первенстве. По словам главного тренера Испании, после автогола они подошли к ситуации хладнокровно и могли контролировать игру. "Результатом я доволен. Мы знали, что Грузия будет опасна контратаками, и так пропустили гол. Автогол, но потом мы создали много моментов. Футбол такой: иногда отстаешь в счете, иногда впереди, всего не проконтролируешь", – сказал де ла Фуэнте. По словам главного тренера Испании, игра со сборной Грузии многому научила команду. Следующий матч 1/4 финала Испания проведет против хозяев турнира – команды Германии – 5 июля в Штутгарте. На пути к 1/8 Евро 2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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