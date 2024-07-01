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В Грузии ужесточили правила для азартных игр

В Грузии ужесточили правила для азартных игр

Sputnik Грузия

В стране еще в 2021 году заявили о необходимости запретить онлайн-казино 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T13:03+0400

2024-07-01T13:03+0400

2024-07-01T13:26+0400

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казино

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Запреты, действующие в Грузии в отношении азартных игр, ужесточаются с 1 июля 2024 года.Так с 1 июля граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, которых уже не пускают в казино, не смогут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторах.Штраф за допуск таких лиц к азартным играм онлайн, как и вживую, составит 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари.В ноябре 2021 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно.На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в азартные игры.В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда.Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически. Кроме того, в стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, игорный бизнес в грузии, штраф, казино