https://sputnik-georgia.ru/20240701/vse-vperedi--igroki-gruzinskoy-sbornoy-posle-vyleta-komandy-s-evro-2024-288741622.html

Все впереди – игроки грузинской сборной после вылета команды с Евро-2024

Все впереди – игроки грузинской сборной после вылета команды с Евро-2024

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании со счетом 1:4, но в дальнейшем она достигнет еще больших высот, считает Зурико Давиташвили 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T12:34+0400

2024-07-01T12:34+0400

2024-07-01T12:34+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

испания

тбилиси

зурико давиташвили

вилли саньоль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288679260_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c3092636bb57b28caf9d703c54d286.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу достигнет еще больших вершин в будущем, заявил полузащитник национальной сборной Зурико Давиташвили после проигрыша в матче против Испании в плей-офф Евро-2024. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве. Игру с Испанией после матча прокомментировал и нападающий национальной сборной Георгий (Жорж) Микаутадзе, отметив, что он сделал все возможное, но матч оказался сложным. До матча 1/8 чемпионата Европы сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру. Что касается команды Испании, то теперь в 1/4 финала они сыграют с Германией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, зурико давиташвили, вилли саньоль