https://sputnik-georgia.ru/20240701/vse-vperedi--igroki-gruzinskoy-sbornoy-posle-vyleta-komandy-s-evro-2024-288741622.html
Все впереди – игроки грузинской сборной после вылета команды с Евро-2024
Все впереди – игроки грузинской сборной после вылета команды с Евро-2024
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании со счетом 1:4, но в дальнейшем она достигнет еще больших высот, считает Зурико Давиташвили 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T12:34+0400
2024-07-01T12:34+0400
2024-07-01T12:34+0400
грузия на евро-2024
спорт
грузия
новости
испания
тбилиси
зурико давиташвили
вилли саньоль
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288679260_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c3092636bb57b28caf9d703c54d286.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу достигнет еще больших вершин в будущем, заявил полузащитник национальной сборной Зурико Давиташвили после проигрыша в матче против Испании в плей-офф Евро-2024. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве. Игру с Испанией после матча прокомментировал и нападающий национальной сборной Георгий (Жорж) Микаутадзе, отметив, что он сделал все возможное, но матч оказался сложным. До матча 1/8 чемпионата Европы сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру. Что касается команды Испании, то теперь в 1/4 финала они сыграют с Германией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288679260_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99f05fa8c5a72436808d8b26219d3e83.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, зурико давиташвили, вилли саньоль
спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, зурико давиташвили, вилли саньоль
Все впереди – игроки грузинской сборной после вылета команды с Евро-2024
Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании со счетом 1:4, но в дальнейшем она достигнет еще больших высот, считает Зурико Давиташвили
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу достигнет еще больших вершин в будущем, заявил полузащитник национальной сборной Зурико Давиташвили после проигрыша в матче против Испании в плей-офф Евро-2024.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве.
"Мы будем развиваться дальше, и этот чемпионат Европы еще больше поможет каждому из нас развиваться индивидуально и как команда. Думаю, в дальнейшем мы достигнем еще больших вершин", – сказал Давиташвили.
Игру с Испанией после матча прокомментировал и нападающий национальной сборной Георгий (Жорж) Микаутадзе, отметив, что он сделал все возможное, но матч оказался сложным.
"Игра с Испанией была трудной. Мы знаем, что это лучшая команда на чемпионате Европы. Мы делали все, бегали взад-вперед, но нам не хватило (сил, прим.). Сегодня было тяжело, но мы должны покинуть чемпионат Европы с поднятой головой. Я вложил все, что мог, в этот чемпионат Европы", – сказал Микаутадзе.
До матча 1/8 чемпионата Европы сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7.
По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру.
Что касается команды Испании, то теперь в 1/4 финала они сыграют с Германией.