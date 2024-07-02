https://sputnik-georgia.ru/20240702/deputat-sozdanie-ploschadi-svobody--lyustratsiya-nepravitelstvennykh-organizatsiy-gruzii-288783245.html

Депутат: создание "Площади свободы" – люстрация неправительственных организаций Грузии

Депутат: создание "Площади свободы" – люстрация неправительственных организаций Грузии

Sputnik Грузия

Новое политическое движение 1 июля презентовал Леван Цуцкиридзе, руководитель НПО "Центр многопартийной демократии" 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T19:15+0400

2024-07-02T19:15+0400

2024-07-02T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Представители неправительственного сектора в Грузии, основав политическое движение "Площадь свободы", совершили самолюстрацию, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Лидером нового политического движения "Площадь свободы" является глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD, Eastern European Centre for Multiparty Democracy) Леван Цуцкиридзе, в его состав также вошли представители других НПО, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния".Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность>>Кадагишвили сравнил руководителей НПО, присоединившихся к новому политическому движению, с волком в овечьей шкуре – прикрываясь статусом неправительственной организации, они вели теневую политику и принимали участие в политических процессах, а сами НПО были дополнением к политическим партиям. "Большинство неправительственных организаций были обычным дополнением к политическому процессу, и хорошо, что они стали официальными участниками этого процесса ", – сказал Кадагишвили В Грузии 26 октября этого года пройдут парламентские выборы. Они пройдут полностью по пропорциональной системе и в парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Нет никаких аргументов – мэр Тбилиси о критике закона об "иноагентах">>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, совет европы