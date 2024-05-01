https://sputnik-georgia.ru/20240501/premer-prozrachnost-npo-prineset-gruzii-mir-i-ekonomicheskuyu-stabilnost--premer-287693151.html

Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер

Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Обеспечение прозрачности неправительственных организаций принесет мир и покой Грузии, а также обеспечит ее экономическое развитие... 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T22:17+0400

2024-05-01T22:17+0400

2024-05-01T22:17+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Обеспечение прозрачности неправительственных организаций принесет мир и покой Грузии, а также обеспечит ее экономическое развитие, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.У парламента Грузии более двух недель митингуют противники т. н. закона об "иноагентах". Власти настаивают на прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.По его словам, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязательно будет принят, для того, чтобы в долгосрочной перспективе "успокоить страну"."Акции будут сегодня, во время третьего чтения, во время преодоления вето. Мы безусловно примем закон, и будет дискомфорт несколько дней, но мы на многие годы защитим страну от поляризации и радикализации". - сказал Кобахидзе. Он назвал это принципиальной, национальной задачей. "Если мы не разорвем этот круг поляризации и радикализма, нам будет сложно стать страной Евросоюза. Нам нужно преодолеть поляризацию, чтобы в стране были мир и спокойствие на дальнейшем пути в Евросоюз", - сказал Кобахидзе. Премьер подчеркнул, что проект закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает единственное – ежегодное заполнение финансовых деклараций НПО и СМИ. "Этот законопроект внесет важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета, кроме того проект внесет важнейший вклад в превенцию насильственных действий политических меньшинств, которые мы наблюдали вчера", - сказал Кобахидзе.По его словам, с 2020 года страна видела две неудавшиеся попытки революции с активным участием НПО."В целом, радикальные партии, НПО и СМИ три года не давали стране покоя. Несмотря на это, номинальная экономика Грузии в долларах в 2021-2023 годах выросла в два раза". - заявил Кобахидзе.Если бы не попытки революции, по словам премьера, экономика Грузии выросла бы дополнительно на 5 миллиардов долларов, то есть государственный бюджет получил бы более миллиарда долларов в год, что дало бы властям возможность значительно расширить государственные программы и проекты. "Соответственно непрозрачность НПО создает не только политические проблемы, но и является препятствием для развития экономики и роста бюджета" - сказал Кобахидзе.

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, тбилиси