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Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер
Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Обеспечение прозрачности неправительственных организаций принесет мир и покой Грузии, а также обеспечит ее экономическое развитие... 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T22:17+0400
2024-05-01T22:17+0400
2024-05-01T22:17+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Обеспечение прозрачности неправительственных организаций принесет мир и покой Грузии, а также обеспечит ее экономическое развитие, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.У парламента Грузии более двух недель митингуют противники т. н. закона об "иноагентах". Власти настаивают на прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.По его словам, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязательно будет принят, для того, чтобы в долгосрочной перспективе "успокоить страну"."Акции будут сегодня, во время третьего чтения, во время преодоления вето. Мы безусловно примем закон, и будет дискомфорт несколько дней, но мы на многие годы защитим страну от поляризации и радикализации". - сказал Кобахидзе. Он назвал это принципиальной, национальной задачей. "Если мы не разорвем этот круг поляризации и радикализма, нам будет сложно стать страной Евросоюза. Нам нужно преодолеть поляризацию, чтобы в стране были мир и спокойствие на дальнейшем пути в Евросоюз", - сказал Кобахидзе. Премьер подчеркнул, что проект закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает единственное – ежегодное заполнение финансовых деклараций НПО и СМИ. "Этот законопроект внесет важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета, кроме того проект внесет важнейший вклад в превенцию насильственных действий политических меньшинств, которые мы наблюдали вчера", - сказал Кобахидзе.По его словам, с 2020 года страна видела две неудавшиеся попытки революции с активным участием НПО."В целом, радикальные партии, НПО и СМИ три года не давали стране покоя. Несмотря на это, номинальная экономика Грузии в долларах в 2021-2023 годах выросла в два раза". - заявил Кобахидзе.Если бы не попытки революции, по словам премьера, экономика Грузии выросла бы дополнительно на 5 миллиардов долларов, то есть государственный бюджет получил бы более миллиарда долларов в год, что дало бы властям возможность значительно расширить государственные программы и проекты. "Соответственно непрозрачность НПО создает не только политические проблемы, но и является препятствием для развития экономики и роста бюджета" - сказал Кобахидзе.
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, тбилиси
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Обеспечение прозрачности неправительственных организаций принесет мир и покой Грузии, а также обеспечит ее экономическое развитие, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
У парламента Грузии более двух недель митингуют противники т. н. закона об "иноагентах". Власти настаивают на прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.
"Для конкретных сил поляризация, радикализм является главным инструментом реализации своих интересов и непрозрачность НПО с этой точки зрения играет важную роль", - сказал Кобахидзе.
По его словам, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязательно будет принят, для того, чтобы в долгосрочной перспективе "успокоить страну".
"Акции будут сегодня, во время третьего чтения, во время преодоления вето. Мы безусловно примем закон, и будет дискомфорт несколько дней, но мы на многие годы защитим страну от поляризации и радикализации". - сказал Кобахидзе.
Он назвал это принципиальной, национальной задачей.
"Если мы не разорвем этот круг поляризации и радикализма, нам будет сложно стать страной Евросоюза. Нам нужно преодолеть поляризацию, чтобы в стране были мир и спокойствие на дальнейшем пути в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что проект закона "О прозрачности иностранного влияния" предполагает единственное – ежегодное заполнение финансовых деклараций НПО и СМИ.
"Этот законопроект внесет важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета, кроме того проект внесет важнейший вклад в превенцию насильственных действий политических меньшинств, которые мы наблюдали вчера", - сказал Кобахидзе.
По его словам, с 2020 года страна видела две неудавшиеся попытки революции с активным участием НПО.
"В целом, радикальные партии, НПО и СМИ три года не давали стране покоя. Несмотря на это, номинальная экономика Грузии в долларах в 2021-2023 годах выросла в два раза". - заявил Кобахидзе.
Если бы не попытки революции, по словам премьера, экономика Грузии выросла бы дополнительно на 5 миллиардов долларов, то есть государственный бюджет получил бы более миллиарда долларов в год, что дало бы властям возможность значительно расширить государственные программы и проекты.
"Соответственно непрозрачность НПО создает не только политические проблемы, но и является препятствием для развития экономики и роста бюджета" - сказал Кобахидзе.