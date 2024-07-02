https://sputnik-georgia.ru/20240702/kinkladze-natsionalnaya-sbornaya-pokazala-chto-gruzinskiy-futbol-unikalen-288764003.html

Кинкладзе: национальная сборная показала, что грузинский футбол уникален

Кинкладзе: национальная сборная показала, что грузинский футбол уникален

Sputnik Грузия

Грузия написала историю и завоевала сердца всего мира, пишет ветеран национальной сборной 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T16:10+0400

2024-07-02T16:10+0400

2024-07-02T17:02+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

тбилиси

германия

чемпионат европы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288777338_0:200:1386:980_1920x0_80_0_0_8936fd29694b4426539da3427692b60d.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу своим выступлением на Евро-2024 в Германии показала, что грузинский футбол уникален, написал один из ветеранов национальной команды Георгий Кинкладзе в Сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Сборная Грузии по футболу завершила выступление на дебютном чемпионате Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров первенства со счетом 1:4. "Грузия написала историю, помимо спортивного результата, мы завоевали сердца всего мира", – написал Кинкладзе.Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии>>Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс". Особую славу Кинкладзе приобрел играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба. На пути к 1/8 Евро-2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, чемпионат европы