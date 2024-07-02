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Кинкладзе: национальная сборная показала, что грузинский футбол уникален
Кинкладзе: национальная сборная показала, что грузинский футбол уникален
Sputnik Грузия
Грузия написала историю и завоевала сердца всего мира, пишет ветеран национальной сборной 02.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу своим выступлением на Евро-2024 в Германии показала, что грузинский футбол уникален, написал один из ветеранов национальной команды Георгий Кинкладзе в Сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Сборная Грузии по футболу завершила выступление на дебютном чемпионате Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров первенства со счетом 1:4. "Грузия написала историю, помимо спортивного результата, мы завоевали сердца всего мира", – написал Кинкладзе.Тренер сборной Испании по футболу отметил способности команды Грузии>>Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс". Особую славу Кинкладзе приобрел играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба. На пути к 1/8 Евро-2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, чемпионат европы
Кинкладзе: национальная сборная показала, что грузинский футбол уникален
16:10 02.07.2024 (обновлено: 17:02 02.07.2024)
Грузия написала историю и завоевала сердца всего мира, пишет ветеран национальной сборной
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу своим выступлением на Евро-2024 в Германии показала, что грузинский футбол уникален, написал один из ветеранов национальной команды Георгий Кинкладзе в Сети.
Сборная Грузии по футболу завершила выступление на дебютном чемпионате Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров первенства со счетом 1:4.
"Грузия написала историю, помимо спортивного результата, мы завоевали сердца всего мира", – написал Кинкладзе.
"Спасибо национальной сборной за то, что флаг Грузии, наши цвета, наш герб, наш дух, наша борьба и наше неуёмное стремление к успеху оказались в центре мирового внимания. Да здравствует Грузия!" – написал Кинкладзе.
Георгия Кинкладзе в конце 90-х годов XX века называли лицом грузинского футбола. Игрок прославился своим дриблингом. Кинкладзе трижды становился чемпионом Грузии в составе тбилисского "Динамо". Играл за немецкий "Саарбрюккен" и аргентинский "Бока Хуниорс".
Особую славу Кинкладзе приобрел играя за английский "Манчестер Сити". До сих пор его гол, забитый в ворота "Саутгемптона", считается одним из лучших мячей в истории клуба.
На пути к 1/8 Евро-2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).