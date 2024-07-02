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Когда и где состоится официальная встреча сборной Грузии по футболу в Тбилиси?
Когда и где состоится официальная встреча сборной Грузии по футболу в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Сборная Грузии впервые участвовала в чемпионате Евро, где смогла выйти из группы и сыграть в плей-офф турнира 02.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Официальная встреча сборной Грузии по футболу после возвращения с чемпионата Европы, организованная правительством, состоится 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Сборная Грузии по футболу вернулась домой после выступления на чемпионате Европы в Германии утром 2 июля. В Тбилисском аэропорту национальную команду встречали благодарные болельщики. Сборная Грузии на дебютном для себя Евро смогла выйти из группы F и сыграть в плей-офф первенства.В 21:30 сборная Грузии в открытом автобусе начнет движение от стадиона им. Михаила Месхи в Ваке до площади Свободы. Сборная Грузии по футболу вернулась в Тбилиси с чемпионата Европы>>Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4. Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро 2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тбилиси
грузия, спорт, новости, тбилиси
Когда и где состоится официальная встреча сборной Грузии по футболу в Тбилиси?
11:45 02.07.2024 (обновлено: 11:59 02.07.2024)
Сборная Грузии впервые участвовала в чемпионате Евро, где смогла выйти из группы и сыграть в плей-офф турнира
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Официальная встреча сборной Грузии по футболу после возвращения с чемпионата Европы, организованная правительством, состоится 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси.
Сборная Грузии по футболу вернулась домой после выступления на чемпионате Европы в Германии утром 2 июля. В Тбилисском аэропорту национальную команду встречали благодарные болельщики. Сборная Грузии на дебютном для себя Евро смогла выйти из группы F и сыграть в плей-офф первенства.
"Второго июля в 22:00 мы собираемся на площади Свободы. Давайте встретимся и вместе скажем спасибо нашей футбольной сборной. Давайте вместе исполним гимн Грузии и вместе отпразднуем грузинское футбольное чудо", – говорится в сообщении правительства.
В 21:30 сборная Грузии в открытом автобусе начнет движение от стадиона им. Михаила Месхи в Ваке до площади Свободы.
Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4.
Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро 2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).