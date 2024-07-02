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Сборная Грузии по футболу вернулась в Тбилиси с чемпионата Европы
Сборная Грузии по футболу вернулась в Тбилиси с чемпионата Европы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу дебютировала на чемпионате Евро в 2024 году 02.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Тысячи болельщиков в Тбилисском международном аэропорту встретили сборную Грузии по футболу, которая вернулась домой после выступления на дебютном чемпионате Европы в Германии. Прибытие рейса было запланировано на 7:30 утра, к этому времени и собрались болельщики, однако из-за непогоды в Германии рейс задержался на несколько часов, и встреча футболистов состоялась только к 10 утра. Болельщики приветствовали автобус с грузинским спортсменами вдоль дороги, ведущей из аэропорта.Уже вечером, в 22:00, на площади Свободы в центре Тбилиси состоится анонсированная правительством официальная встреча национальной сборной. Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы>>Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4. Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро-2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, германия
Сборная Грузии по футболу вернулась в Тбилиси с чемпионата Европы
10:38 02.07.2024 (обновлено: 11:01 02.07.2024)
Сборная Грузии по футболу дебютировала на чемпионате Евро в 2024 году
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Тысячи болельщиков в Тбилисском международном аэропорту встретили сборную Грузии по футболу, которая вернулась домой после выступления на дебютном чемпионате Европы в Германии.
Прибытие рейса было запланировано на 7:30 утра, к этому времени и собрались болельщики, однако из-за непогоды в Германии рейс задержался на несколько часов, и встреча футболистов состоялась только к 10 утра. Болельщики приветствовали автобус с грузинским спортсменами вдоль дороги, ведущей из аэропорта.
Уже вечером, в 22:00, на площади Свободы в центре Тбилиси состоится анонсированная правительством официальная встреча национальной сборной.
Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4.
Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро-2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).