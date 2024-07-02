https://sputnik-georgia.ru/20240702/sbornaya-gruzii-po-futbolu-vernulas-v-tbilisi-s-chempionata-evropy-288758409.html

Сборная Грузии по футболу вернулась в Тбилиси с чемпионата Европы

Сборная Грузии по футболу вернулась в Тбилиси с чемпионата Европы

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу дебютировала на чемпионате Евро в 2024 году 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T10:38+0400

2024-07-02T10:38+0400

2024-07-02T11:01+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

тбилисский международный аэропорт

тбилиси

германия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288758242_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6360e7f4df36ef23de2f587f216284bf.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Тысячи болельщиков в Тбилисском международном аэропорту встретили сборную Грузии по футболу, которая вернулась домой после выступления на дебютном чемпионате Европы в Германии. Прибытие рейса было запланировано на 7:30 утра, к этому времени и собрались болельщики, однако из-за непогоды в Германии рейс задержался на несколько часов, и встреча футболистов состоялась только к 10 утра. Болельщики приветствовали автобус с грузинским спортсменами вдоль дороги, ведущей из аэропорта.Уже вечером, в 22:00, на площади Свободы в центре Тбилиси состоится анонсированная правительством официальная встреча национальной сборной. Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы>>Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4. Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро-2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, германия