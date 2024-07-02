https://sputnik-georgia.ru/20240702/prazdnik-prodolzhaetsya---tsentr-tbilisi-perepolnen-v-chest-futbolistov-vernuvshikhsya-s-che-288788640.html

Праздник продолжается - центр Тбилиси переполнен в честь футболистов, вернувшихся с ЧЕ

Праздник продолжается - центр Тбилиси переполнен в честь футболистов, вернувшихся с ЧЕ

Sputnik Грузия

Вдоль всего пути, который составляет примерно 6 километров, футболистов встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной 02.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Тысячи человек собрались в центре Тбилиси, чтобы увидеть своих героев - футболистов национальной сборной, которые вернулись из Германии после завершения участия в чемпионате Европы. Футболисты вернулись на родину во вторник утром. В аэропорту фанаты также устроили им многолюдную встречу, но тогда увидеть любимых футболистов почти никому не удалось. Спортсмены покинули территорию на автобусе с тонированными стеклами. Детей это особенно огорчило. На этот раз футболисты порадовали болельщиков - они отправились со стадиона имени Месхи в районе Ваке в сторону площади Свободы, где для них оборудовали сцену, на автобусе с открытым верхом. Вдоль всего пути, который составляет примерно 6 километров, их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной. Дети бежали за автобусом и выкрикивали имена любимых футболистов.Дорога по всему пути следования автобуса была предварительно перекрыта для транспорта. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и на этом завершила свое участие в турнире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, германия, испания, тбилиси, сборная грузии по футболу