https://sputnik-georgia.ru/20240702/rossiya-lidiruet-po-obemu-tranzitnykh-zhd-perevozok-cherez-gruziyu-288750540.html

Россия лидирует по объему транзитных ж/д перевозок через Грузию

Россия лидирует по объему транзитных ж/д перевозок через Грузию

Sputnik Грузия

ГЖД завершила 2023 год с чистой прибылью в размере 86,8 млн лари, на 78,1% меньше по сравнению с 2022 годом 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T11:58+0400

2024-07-02T11:58+0400

2024-07-02T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Объем транзитных грузоперевозок по железной дороге через Грузию составили 7,7 миллиона тонн в 2023 году, 47% из которых из России, говорится в финансовом отчете АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). В общей сложности в 2023 году ГЖД обслужила 13,6 млн тонн грузов, что на 8,2% меньше, чем в 2022 году. Снижение грузооборота ГЖД в основном связано с сокращением транзитных перевозок. В 2023 году 26% транзитных грузов были отправлены из Азербайджана, 3,4% –Туркменистана, 3,2% – Румынии, 2,8% – Болгарии, 2,3% – Турции, 1,3% – Беларуси и 1,2% – Китая. Также в прошлом году 28,9% от общего объема грузов, перевезенных ГЖД, приходилось на медную руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 28,5% – на уголь, сырую нефть и природный газ, а 12,7% – на продукты питания и напитки. Несмотря на снижение объемов грузоперевозок, в 2023 году Грузинская железная дорога повысила заработную плату своим сотрудникам. В качестве заработной платы было выплачено 239 миллионов лари, что на 21,3 больше, чем в 2022 году. Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные >>Расходы компании на износ и амортизационные отчисления увеличились на 10 миллионов лари, что в 2022 году составило 77 миллионов лари. ГЖД завершила 2023 год с чистой прибылью в размере 86,8 млн лари, на 78,1% меньше по сравнению с 2022 годом. Соответственно, прибыль ГЖД в основном отражает операционную прибыль без финансового дохода. Согласно документу, доход железной дороги за отчетный период составил 627,2 млн лари, что на 47 млн лари меньше (-7,1%), чем в предыдущем году. Источниками дохода в текущем году стали железнодорожные перевозки, обслуживание грузов, логистические услуги, сборы за трансграничные услуги вагонов, аренда вагонов, пассажирские перевозки и другие. Среди них крупнейшими обязательствами являются 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов, выпущенные в 2021 году, которые компания должна погасить в 2028 году. Рефинансирование еврооблигаций помогло ГЖД значительно снизить свои затраты по займам. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, грузоперевозки, статистика