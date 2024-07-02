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Сборная Грузии по футболу станет сильной, как никогда – Мамардашвили
Сборная Грузии по футболу станет сильной, как никогда – Мамардашвили
Sputnik Грузия
Вратарь Георгий Мамардашвили занял первую строчку по показателю сейвов среди голкиперов Евро-2024 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу вернется на чемпионат Евро сильной, как никогда, пообещал вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили, который своей игрой на чемпионате Европы по футболу в Германии заслужил самую высокую оценку экспертов. Сборная Грузии утром 2 июня вернулась домой с чемпионата Европы. В тбилисском аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. По словам голкипера, он гордится тем, что является игроком сборной Грузии. Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4. Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы>>Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро 2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3). Что касается лично вратаря сборной Георгия Мамардашвили, то он занимает первую строчку по показателю сейвов среди голкиперов Евро – 29 сейвов. На втором месте вратарь сборной Италии Доннарумма – 14. Кроме того, Мамардашвили был признан UEFA лучшим игроком матча против Чехии 22 июня – 11 сейвов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, георгий мамардашвили
Сборная Грузии по футболу станет сильной, как никогда – Мамардашвили
11:14 02.07.2024 (обновлено: 11:56 02.07.2024)
Вратарь Георгий Мамардашвили занял первую строчку по показателю сейвов среди голкиперов Евро-2024
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу вернется на чемпионат Евро сильной, как никогда, пообещал вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили, который своей игрой на чемпионате Европы по футболу в Германии заслужил самую высокую оценку экспертов.
Сборная Грузии утром 2 июня вернулась домой с чемпионата Европы. В тбилисском аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков.
"Мы обязательно вернемся такими сильными, как никогда", – написал Мамардашвили на своей странице в соцсети.
По словам голкипера, он гордится тем, что является игроком сборной Грузии.
"Спасибо, что были частью всего, что мы создали вместе", – написал Мамардашвили поклонникам.
Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4.
Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро 2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).
Что касается лично вратаря сборной Георгия Мамардашвили, то он занимает первую строчку по показателю сейвов среди голкиперов Евро – 29 сейвов. На втором месте вратарь сборной Италии Доннарумма – 14.
Кроме того, Мамардашвили был признан UEFA лучшим игроком матча против Чехии 22 июня – 11 сейвов.