https://sputnik-georgia.ru/20240702/stoimost-tekhosmotra-avtomobiley-v-gruzii-mozhet-uvelichitsya-288781373.html

Стоимость техосмотра автомобилей в Грузии может увеличиться

Стоимость техосмотра автомобилей в Грузии может увеличиться

Sputnik Грузия

С 1 января 2019 года технический осмотр должны проходить все автомобили в Грузии 02.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-02T17:45+0400

2024-07-02T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Стоимость первичного технического осмотра автомобиля в Грузии может увеличиться на 30 лари, соответствующие консультации уже ведутся, заявил исполнительный директор "Союза центров техинспектирования" Георгий Шиолашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>С 1 января 2019 года технический осмотр должны проходить все автомобили. Стоимость первичного техосмотра для легковых автомобилей, пикапов и малотоннажных грузовиков составляет 60 лари, для грузовиков весом больше 3,5 тонны и транспорта, рассчитанного на более, чем 8 пассажирских мест, – 100 лари, для электромобилей – 48 лари. По его словам, в случае успешного завершения консультаций стоимость техосмотра будет пересмотрена с 2025 года. Он отметил, что на сегодняшний день в центрах техинспектирования отток кадров составляет 57-59%, в том числе из-за низких зарплат. "Это катастрофически высокий показатель", – сказал Шиолашвили. Исполнительный директор "Союза центров техосмотра" также пояснил новшества, которые должны вступить в силу с января 2025 года – центры периодического технического инспектирования будут проверять и штрафовать в случае нарушения технического регламента при проверке автомобилей и их прицепов. Соответствующие поправки Парламент Грузии принял в трех чтениях в конце июня.Центры техинспектирования в Грузии будут штрафовать за нарушение регламента>>По его словам, центры инспекторы будут проверять как на месте, так и по записям камер видеонаблюдения. Контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта, входящее в систему Минэкономики и устойчивого развития. Нарушение техрегламента о периодическом техосмотре транспортных средств и их прицепов, которое будет выявлено в результате контроля за ходом проверки со стороны ведомства, влечет за собой штраф. Так, в случае опасного дефекта штраф составит 5 тысяч лари, в случае существенного дефекта – в размере 2 тысяч лари. В случае обнаружения незначительного дефекта или других неточностей, зафиксированных в отчете проверки, – в размере 500 лари. Техосмотр в Грузии С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, техосмотр автомобилей, техосмотр