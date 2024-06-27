https://sputnik-georgia.ru/20240627/tsentry-tekhinspektirovaniya-v-gruzii-budut-shtrafovat-za-narushenie-reglamenta-288671499.html

Центры техинспектирования в Грузии будут штрафовать за нарушение регламента

Центры техинспектирования в Грузии будут штрафовать за нарушение регламента

Sputnik Грузия

Контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T23:21+0400

2024-06-27T23:21+0400

2024-06-27T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Центры периодического технического инспектирования будут штрафовать с 3 января в случае нарушения технического регламента при проверке автомобилей и их прицепов. Соответствующие поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс административных нарушений принял парламент Грузии в окончательном третьем чтении. Согласно поправкам, контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта, входящее в систему Минэкономики и устойчивого развития. Автомобилисты в Грузии в 2023 году стали чаще проходить техосмотр >>А вот нарушение техрегламента о периодическом техосмотре транспортных средств и их прицепов, которое будет выявлено в результате контроля за ходом проверки со стороны ведомства, влечет за собой штраф. Так, в случае опасного дефекта штраф составит 5 тысяч лари, в случае существенного дефекта – в размере 2 тысяч лари. В случае обнаружения незначительного дефекта или других неточностей, зафиксированных в отчете проверки – в размере 500 лари. Кроме того, законопроект также определяет наложение административной ответственности уполномоченным лицом ведомства и ее исполнение при обнаружении факта административного правонарушения на видео- или фотопленке. Техосмотр в Грузии С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента>>Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, техосмотр автомобилей, техосмотр