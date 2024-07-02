https://sputnik-georgia.ru/20240702/uefa-oshtrafoval-gruziyu-za-povedenie-bolelschikov-na-matche-protiv-turtsii-na-evro-2024-288761008.html
УЕФА оштрафовал Грузию за поведение болельщиков на матче против Турции на Евро-2024
УЕФА оштрафовал Грузию за поведение болельщиков на матче против Турции на Евро-2024
Sputnik Грузия
Матч между Грузией и Турцией 18 июня завершился победой соперника со счетом 3:1 02.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-02T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Грузии на 30 тысяч евро из-за стычки между болельщиками сборных Грузии и Турции на стадионе в Дортмунде до начала матча на групповом этапе чемпионата Европы, сообщили немецкие СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Матч между Грузией и Турцией 18 июня завершился победой соперника со счетом 3:1. Единственный гол за Грузию забил Георгий (Жорж) Микаутадзе. После короткой драки между болельщиками УЕФА также оштрафовал турецкую федерацию на 25 тысяч евро. Хозяйка турнира Германия также была дважды оштрафована на общую сумму 20 тысяч евро за неспособность обеспечить безопасность поля во время матчей Португалия-Турция и Португалия-Грузия. В ходе встречи и после нее многие болельщики выходили на поле, чтобы сфотографироваться с звездой сборной Португалии Криштиану Роналду. Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024>>Восемь сборных (Венгрия, Швейцария, Хорватия, Албания, Польша, Сербия, Румыния и Бельгия) также были оштрафованы за поведение болельщиков. Из 24 стран-участниц турнира 21 страна получила хотя бы один штраф в ходе группового этапа, и только Франция, Испания и Словакия не были оштрафованы руководящим органом европейского футбола. Наибольшие штрафы были наложены на Хорватию (220 875 евро), Албанию (171 375 евро) и Сербию (166 625 евро). В целом на групповом этапе турнира УЕФА оштрафовал национальные футбольные ассоциации, представленные на чемпионате Европы 2024, на сумму более 1,2 млн евро.Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4. Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро-2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, турция, португалия, уефа
УЕФА оштрафовал Грузию за поведение болельщиков на матче против Турции на Евро-2024
Матч между Грузией и Турцией 18 июня завершился победой соперника со счетом 3:1
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Грузии на 30 тысяч евро из-за стычки между болельщиками сборных Грузии и Турции на стадионе в Дортмунде до начала матча на групповом этапе чемпионата Европы, сообщили немецкие СМИ.
Матч между Грузией и Турцией 18 июня завершился победой соперника со счетом 3:1. Единственный гол за Грузию забил Георгий (Жорж) Микаутадзе.
После короткой драки между болельщиками УЕФА также оштрафовал турецкую федерацию на 25 тысяч евро.
Хозяйка турнира Германия также была дважды оштрафована на общую сумму 20 тысяч евро за неспособность обеспечить безопасность поля во время матчей Португалия-Турция и Португалия-Грузия.
В ходе встречи и после нее многие болельщики выходили на поле, чтобы сфотографироваться с звездой сборной Португалии Криштиану Роналду.
Восемь сборных (Венгрия, Швейцария, Хорватия, Албания, Польша, Сербия, Румыния и Бельгия) также были оштрафованы за поведение болельщиков.
Из 24 стран-участниц турнира 21 страна получила хотя бы один штраф в ходе группового этапа, и только Франция, Испания и Словакия не были оштрафованы руководящим органом европейского футбола.
Наибольшие штрафы были наложены на Хорватию (220 875 евро), Албанию (171 375 евро) и Сербию (166 625 евро).
В целом на групповом этапе турнира УЕФА оштрафовал национальные футбольные ассоциации, представленные на чемпионате Европы 2024, на сумму более 1,2 млн евро.
Сборная Грузии по футболу завершила свой первый чемпионат Европы игрой против Испании в 1/8 финала. Джвароснеби (крестоносцы – перевод с груз.) уступили одному из лидеров чемпионата со счетом 1:4.
Грузинская команда набрала четыре очка в групповом этапе Евро-2024. Сборная Грузии обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и уступила Турции (1:3).