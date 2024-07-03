https://sputnik-georgia.ru/20240703/futbolisty-sbornoy-gruzii-poblagodarili-bolelschikov-za-podderzhku-i-veru-v-pobedu-288805690.html
Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу
Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу
Sputnik Грузия
Футболистам устроили грандиозную встречу в Тбилиси 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T14:45+0400
2024-07-03T14:45+0400
2024-07-03T15:05+0400
грузия на евро-2024
спорт
грузия
новости
тбилиси
германия
зурико давиташвили
гурам кашия
соломон квирквелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288792078_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b2a06dc57dc54dc691fa7b5d0d0a3b1.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Футболисты сборной Грузии были удивлены масштабом встречи, которую устроили болельщики в день возращения команды с чемпионата Европы в Германии, и поблагодарили их за поддержку. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Футболистам устроили грандиозную встречу в Тбилиси 2 июля – с утра в аэропорту, а вечером в центре города. На улицы столицы вышли десятки тысяч болельщиков, чтобы увидеть своих героев, направляющихся на автобусе с открытым верхом в сторону площади Свободы, где специально для них власти оборудовали сцену и пригласили ведущих. Праздничное мероприятие завершилось фейерверком."Горжусь, что я дитя этой страны. Спасибо всем. Обещаем, что мы добьемся еще больших успехов. Спасибо еще раз. Люблю вас всем сердцем", – сказал полузащитник Зурико Давиташвили. "Невообразимо то, что футболисты увидели сегодня своими глазами. Мы ожидали, что будет грандиозный прием, но такого не ожидали", – сказал защитник Соломон Квирквелия. Президент наградила игроков сборной Грузии по футболу орденами Чести>>"Я не видел Грузию такой счастливой, говорю искренне. Я очень удивлен и рад, потому что такие дни – редкость в нашей жизни. Надеюсь, что это начало новых побед", – сказал защитник Георгий Гвелесиани. На торжественной церемонии футболистам национальной сборной, тренерскому штабу и представителям Федерации футбола президент Грузии вручила ордена и медали Чести за выход команды на Евро-2024. Награды получили все 53 человека из списка, представленного премьером Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили президенту. Сборная Грузии на Евро-2024 Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288792078_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ea123c7d7aa3542ef9fb16cf846d6d72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, зурико давиташвили, гурам кашия, соломон квирквелия
спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, зурико давиташвили, гурам кашия, соломон квирквелия
Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу
14:45 03.07.2024 (обновлено: 15:05 03.07.2024)
Футболистам устроили грандиозную встречу в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Футболисты сборной Грузии были удивлены масштабом встречи, которую устроили болельщики в день возращения команды с чемпионата Европы в Германии, и поблагодарили их за поддержку.
Футболистам устроили грандиозную встречу в Тбилиси 2 июля – с утра в аэропорту, а вечером в центре города. На улицы столицы вышли десятки тысяч болельщиков, чтобы увидеть своих героев, направляющихся на автобусе с открытым верхом в сторону площади Свободы, где специально для них власти оборудовали сцену и пригласили ведущих. Праздничное мероприятие завершилось фейерверком.
"Наверное, это самый счастливый день в моей жизни. Вероятно, в целом и для Грузии это один из особенных дней. Мы все испытали очень большие эмоции. Спасибо всем болельщикам. Гордимся тем, что мы грузины", – сказал защитник сборной Лука Лочошвили.
"Горжусь, что я дитя этой страны. Спасибо всем. Обещаем, что мы добьемся еще больших успехов. Спасибо еще раз. Люблю вас всем сердцем", – сказал полузащитник Зурико Давиташвили.
"Я ожидал, что произойдет что-то большое, но сегодня были такие большие эмоции, даже в аэропорту. Всем, кто пришел, большое спасибо. И сегодня всем людям, кто пришел к нам и поддержал, им большое спасибо", – сказал полузащитник Георгий Кочорашвили.
"Невообразимо то, что футболисты увидели сегодня своими глазами. Мы ожидали, что будет грандиозный прием, но такого не ожидали", – сказал защитник Соломон Квирквелия.
"Они устроили крутые перформансы. Мы чувствовали это и во время игры, и во время сборов. Большое спасибо, что мы такая патриотичная нация", – сказал капитан сборной Гурам Кашия.
"Я не видел Грузию такой счастливой, говорю искренне. Я очень удивлен и рад, потому что такие дни – редкость в нашей жизни. Надеюсь, что это начало новых побед", – сказал защитник Георгий Гвелесиани.
На торжественной церемонии футболистам национальной сборной, тренерскому штабу и представителям Федерации футбола президент Грузии вручила ордена и медали Чести за выход команды на Евро-2024. Награды получили все 53 человека из списка, представленного премьером Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили президенту.
Сборная Грузии на Евро-2024
Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2.
На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).
В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).