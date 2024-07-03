https://sputnik-georgia.ru/20240703/futbolisty-sbornoy-gruzii-poblagodarili-bolelschikov-za-podderzhku-i-veru-v-pobedu-288805690.html

Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу

Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу

Sputnik Грузия

Футболистам устроили грандиозную встречу в Тбилиси 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T14:45+0400

2024-07-03T14:45+0400

2024-07-03T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Футболисты сборной Грузии были удивлены масштабом встречи, которую устроили болельщики в день возращения команды с чемпионата Европы в Германии, и поблагодарили их за поддержку. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Футболистам устроили грандиозную встречу в Тбилиси 2 июля – с утра в аэропорту, а вечером в центре города. На улицы столицы вышли десятки тысяч болельщиков, чтобы увидеть своих героев, направляющихся на автобусе с открытым верхом в сторону площади Свободы, где специально для них власти оборудовали сцену и пригласили ведущих. Праздничное мероприятие завершилось фейерверком."Горжусь, что я дитя этой страны. Спасибо всем. Обещаем, что мы добьемся еще больших успехов. Спасибо еще раз. Люблю вас всем сердцем", – сказал полузащитник Зурико Давиташвили. "Невообразимо то, что футболисты увидели сегодня своими глазами. Мы ожидали, что будет грандиозный прием, но такого не ожидали", – сказал защитник Соломон Квирквелия. Президент наградила игроков сборной Грузии по футболу орденами Чести>>"Я не видел Грузию такой счастливой, говорю искренне. Я очень удивлен и рад, потому что такие дни – редкость в нашей жизни. Надеюсь, что это начало новых побед", – сказал защитник Георгий Гвелесиани. На торжественной церемонии футболистам национальной сборной, тренерскому штабу и представителям Федерации футбола президент Грузии вручила ордена и медали Чести за выход команды на Евро-2024. Награды получили все 53 человека из списка, представленного премьером Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили президенту. Сборная Грузии на Евро-2024 Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, зурико давиташвили, гурам кашия, соломон квирквелия