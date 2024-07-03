https://sputnik-georgia.ru/20240703/gosprogramma-po-razvitiyu-futbola-v-gruzii-budet-prodolzhena---premer-288803167.html

Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер

Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер

Sputnik Грузия

В Грузии запланировано строительство нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч мест 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T11:27+0400

2024-07-03T11:27+0400

2024-07-03T14:18+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственную программу развития футбола следует не только продолжить, но и расширить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам после торжественной церемонии встречи грузинских футболистов, вернувшихся с чемпионата Европы. Сборная Грузии по футболу после вылета из 1/8 финала Евро-2024 2 июля вернулась на родину. В тот же день правительство организовало торжественную встречу игроков на площади Свободы в Тбилиси, где собрались десятки тысяч болельщиков. Президент Саломе Зурабишвили наградила футболистов, тренерский штаб и членов Федерации медалями и орденами Чести за выход на первый в истории страны чемпионат Европы.Как отметил премьер, нужно смотреть вперед и верить, что Грузию ждут еще большие успехи. По словам Кобахидзе, правительство обсудит с Федерацией футбола Грузии тему развития детского футбола, что также поспособствует будущим успехам Грузии. О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года. Грандиозная встреча с фейерверком – в знак благодарности футболистам сборной Грузии>>Новый стадион будет "английского образца", то есть без беговых дорожек по обочине поля. Стадион предположительно появится на территории неподалеку от того места, где планируется строительство нового тбилисского международного аэропорта – в поселке Вазиани. По плану властей, строительство стадиона должно завершиться до 2028 года. Что касается церемонии награждения футболистов, то государственные награды – медали и ордена Чести – получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Ранее президент Грузии вычеркнула из списка 19 человек, представленных на получение ордена Чести. Сборная Грузии на Евро-2024 Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе