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Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер
Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер
Sputnik Грузия
В Грузии запланировано строительство нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч мест 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T11:27+0400
2024-07-03T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственную программу развития футбола следует не только продолжить, но и расширить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам после торжественной церемонии встречи грузинских футболистов, вернувшихся с чемпионата Европы. Сборная Грузии по футболу после вылета из 1/8 финала Евро-2024 2 июля вернулась на родину. В тот же день правительство организовало торжественную встречу игроков на площади Свободы в Тбилиси, где собрались десятки тысяч болельщиков. Президент Саломе Зурабишвили наградила футболистов, тренерский штаб и членов Федерации медалями и орденами Чести за выход на первый в истории страны чемпионат Европы.Как отметил премьер, нужно смотреть вперед и верить, что Грузию ждут еще большие успехи. По словам Кобахидзе, правительство обсудит с Федерацией футбола Грузии тему развития детского футбола, что также поспособствует будущим успехам Грузии. О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года. Грандиозная встреча с фейерверком – в знак благодарности футболистам сборной Грузии>>Новый стадион будет "английского образца", то есть без беговых дорожек по обочине поля. Стадион предположительно появится на территории неподалеку от того места, где планируется строительство нового тбилисского международного аэропорта – в поселке Вазиани. По плану властей, строительство стадиона должно завершиться до 2028 года. Что касается церемонии награждения футболистов, то государственные награды – медали и ордена Чести – получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Ранее президент Грузии вычеркнула из списка 19 человек, представленных на получение ордена Чести. Сборная Грузии на Евро-2024 Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе
грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе
Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер
11:27 03.07.2024 (обновлено: 14:18 03.07.2024)
В Грузии запланировано строительство нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч мест
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственную программу развития футбола следует не только продолжить, но и расширить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам после торжественной церемонии встречи грузинских футболистов, вернувшихся с чемпионата Европы.
Сборная Грузии по футболу после вылета из 1/8 финала Евро-2024 2 июля вернулась на родину. В тот же день правительство организовало торжественную встречу игроков на площади Свободы в Тбилиси, где собрались десятки тысяч болельщиков. Президент Саломе Зурабишвили наградила футболистов, тренерский штаб и членов Федерации медалями и орденами Чести за выход на первый в истории страны чемпионат Европы.
"Без поддержки достижение больших успехов невозможно представить. Была важна государственная программа развития футбола, стартовавшая девять лет назад. Она внесла достаточно большой вклад в успех сегодняшнего грузинского футбола... Что касается государственной программы развития футбола, то эту программу следует не только продолжить, но и расширить", - заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, нужно смотреть вперед и верить, что Грузию ждут еще большие успехи.
По словам Кобахидзе, правительство обсудит с Федерацией футбола Грузии тему развития детского футбола, что также поспособствует будущим успехам Грузии.
"Мы также собираемся построить новый современный стадион, что станет залогом успеха, потому что между болельщиками и игроками должна быть более эмоциональная связь. На новом стадионе это будет максимально обеспечено", - заявил Кобахидзе.
О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года.
Новый стадион будет "английского образца", то есть без беговых дорожек по обочине поля. Стадион предположительно появится на территории неподалеку от того места, где планируется строительство нового тбилисского международного аэропорта – в поселке Вазиани. По плану властей, строительство стадиона должно завершиться до 2028 года.
Что касается церемонии награждения футболистов, то государственные награды – медали и ордена Чести – получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.
Ранее президент Грузии вычеркнула из списка 19 человек, представленных на получение ордена Чести.
Сборная Грузии на Евро-2024
Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2.
На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).
В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).