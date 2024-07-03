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Грузия на Евро-2024
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Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер
Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер
Sputnik Грузия
В Грузии запланировано строительство нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч мест 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T11:27+0400
2024-07-03T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственную программу развития футбола следует не только продолжить, но и расширить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам после торжественной церемонии встречи грузинских футболистов, вернувшихся с чемпионата Европы. Сборная Грузии по футболу после вылета из 1/8 финала Евро-2024 2 июля вернулась на родину. В тот же день правительство организовало торжественную встречу игроков на площади Свободы в Тбилиси, где собрались десятки тысяч болельщиков. Президент Саломе Зурабишвили наградила футболистов, тренерский штаб и членов Федерации медалями и орденами Чести за выход на первый в истории страны чемпионат Европы.Как отметил премьер, нужно смотреть вперед и верить, что Грузию ждут еще большие успехи. По словам Кобахидзе, правительство обсудит с Федерацией футбола Грузии тему развития детского футбола, что также поспособствует будущим успехам Грузии. О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года. Грандиозная встреча с фейерверком – в знак благодарности футболистам сборной Грузии&gt;&gt;Новый стадион будет "английского образца", то есть без беговых дорожек по обочине поля. Стадион предположительно появится на территории неподалеку от того места, где планируется строительство нового тбилисского международного аэропорта – в поселке Вазиани. По плану властей, строительство стадиона должно завершиться до 2028 года. Что касается церемонии награждения футболистов, то государственные награды – медали и ордена Чести – получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Ранее президент Грузии вычеркнула из списка 19 человек, представленных на получение ордена Чести. Сборная Грузии на Евро-2024 Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе
грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе

Госпрограмма по развитию футбола в Грузии продолжится – премьер

11:27 03.07.2024 (обновлено: 14:18 03.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии запланировано строительство нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч мест
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Государственную программу развития футбола следует не только продолжить, но и расширить, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам после торжественной церемонии встречи грузинских футболистов, вернувшихся с чемпионата Европы.
Сборная Грузии по футболу после вылета из 1/8 финала Евро-2024 2 июля вернулась на родину. В тот же день правительство организовало торжественную встречу игроков на площади Свободы в Тбилиси, где собрались десятки тысяч болельщиков. Президент Саломе Зурабишвили наградила футболистов, тренерский штаб и членов Федерации медалями и орденами Чести за выход на первый в истории страны чемпионат Европы.

"Без поддержки достижение больших успехов невозможно представить. Была важна государственная программа развития футбола, стартовавшая девять лет назад. Она внесла достаточно большой вклад в успех сегодняшнего грузинского футбола... Что касается государственной программы развития футбола, то эту программу следует не только продолжить, но и расширить", - заявил Кобахидзе.

Как отметил премьер, нужно смотреть вперед и верить, что Грузию ждут еще большие успехи.
По словам Кобахидзе, правительство обсудит с Федерацией футбола Грузии тему развития детского футбола, что также поспособствует будущим успехам Грузии.
"Мы также собираемся построить новый современный стадион, что станет залогом успеха, потому что между болельщиками и игроками должна быть более эмоциональная связь. На новом стадионе это будет максимально обеспечено", - заявил Кобахидзе.
О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года.
Грандиозная встреча с фейерверком – в знак благодарности футболистам сборной Грузии>>
Новый стадион будет "английского образца", то есть без беговых дорожек по обочине поля. Стадион предположительно появится на территории неподалеку от того места, где планируется строительство нового тбилисского международного аэропорта – в поселке Вазиани. По плану властей, строительство стадиона должно завершиться до 2028 года.
Что касается церемонии награждения футболистов, то государственные награды – медали и ордена Чести – получили все 53 кандидата, представленные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.
Ранее президент Грузии вычеркнула из списка 19 человек, представленных на получение ордена Чести.

Сборная Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти – 4:2.
На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).
В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).
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