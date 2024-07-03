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https://sputnik-georgia.ru/20240703/grandioznaya-vstrecha-s-feyerverkom---v-znak-blagodarnosti-futbolistam-sbornoy-gruzii--288800803.html
Грандиозная встреча с фейерверком - в знак благодарности футболистам сборной Грузии
Грандиозная встреча с фейерверком - в знак благодарности футболистам сборной Грузии
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T02:06+0400
2024-07-03T02:08+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили в Тбилиси с почестями.Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд - Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои.Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром во вторник, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной. По дороге болельщики кидали футболистам футболки и те с радостью их подписывали. До площади Свободы автобус добрался с трудом - на проспекте Руставели и самой площади к моменту их прибытия собрались уже десятки тысяч фанатов.Перед зданием горсобрания предварительно установили большую сцену с экранами, на которых транслировались отрывки из матчей сборной на Евро 2024. Когда автобус все же добрался до места назначения, футболисты по очереди стали выходить на сцену, а собравшиеся скандировали их фамилии. Изначально мероприятие вели известные тележурналисты, а позже в качестве соведущего к ним присоединился полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири. Он поблагодарил отдельно каждого футболиста, весь персонал сборной и главного наставника. "Он стал героем Грузии, несмотря на то, что он не является грузином", - сказал Квеквескири и пригласил на сцену главного тренера сборной Вилли Саньоля. Одного из творцов достижений грузинских футболистов болельщики встретили бурными овациями."Гамарджоба, Джоржия... Было пролито много пота. Не моего, футболистов. Надеюсь, что еще через три с половиной года мы добьемся того же результата, а то и лучше", сказал Саньоль со сцены. Гимн Грузии исполнил ансамбль "Мартве". Молодые участники ансамбля вышли на сцену в традиционной грузинской одежде - чоха. С огромным успехом игроков сборной Грузии по футболу поздравил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В Европе этот успех назвали "грузинским чудом", сказал он."Наши ребята подарили нам настоящее чудо, однако это не конец, это только начало. С сентября нас ждут новые, потрясающие матчи при полных трибунах", - сказал Кобахидзе, и пообещал продолжение поддержки грузинского футбола правительством.Чудом назвала достижения футболистов и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она добавила, что чудеса просто так не происходят - за этим стоит труд, самоотверженность, талант, профессионализм, командная работа и любовь к стране.Футболисты настолько слили все это воедино, что "достигли недостижимого", и это только начало, сказала Зурабишвили. На сцену президент пришла не с пустыми руками. Она наградила членов национальной сборной по футболу, тренерский штаб и представителей Федерации футбола орденами и медалями Чести за выход на чемпионат Европы. К наградам их представили глава правительства и парламента. "Мы очень счастливы, что видим нацию такой счастливой. Я рад, что мы доставили столько радости и эмоций вам. Вы дали нам самоуверенность - это ваша большая заслуга. Огромное спасибо за любовь, которую вы подарили нам за эти последние месяцы", - сказал капитан сборной Гурам Кашия. Он добавил, что достижения сборной Грузии по футболу должны быть не концом, а началом. В завершение праздничного мероприятия был большой фейерверк. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, сборная грузии по футболу

Грандиозная встреча с фейерверком - в знак благодарности футболистам сборной Грузии

02:06 03.07.2024 (обновлено: 02:08 03.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили в Тбилиси с почестями.
Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд - Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои.
© Georgian Football FederationСборная Грузии по футболу после победы над командой Португалии на Евро 2024
Сборная Грузии по футболу после победы над командой Португалии на Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Сборная Грузии по футболу после победы над командой Португалии на Евро 2024
© Georgian Football Federation
Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром во вторник, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
По дороге болельщики кидали футболистам футболки и те с радостью их подписывали.
До площади Свободы автобус добрался с трудом - на проспекте Руставели и самой площади к моменту их прибытия собрались уже десятки тысяч фанатов.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
Перед зданием горсобрания предварительно установили большую сцену с экранами, на которых транслировались отрывки из матчей сборной на Евро 2024.
Когда автобус все же добрался до места назначения, футболисты по очереди стали выходить на сцену, а собравшиеся скандировали их фамилии.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Изначально мероприятие вели известные тележурналисты, а позже в качестве соведущего к ним присоединился полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири. Он поблагодарил отдельно каждого футболиста, весь персонал сборной и главного наставника.
"Он стал героем Грузии, несмотря на то, что он не является грузином", - сказал Квеквескири и пригласил на сцену главного тренера сборной Вилли Саньоля.
Одного из творцов достижений грузинских футболистов болельщики встретили бурными овациями.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Гамарджоба, Джоржия... Было пролито много пота. Не моего, футболистов. Надеюсь, что еще через три с половиной года мы добьемся того же результата, а то и лучше", сказал Саньоль со сцены.
Гимн Грузии исполнил ансамбль "Мартве". Молодые участники ансамбля вышли на сцену в традиционной грузинской одежде - чоха.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
С огромным успехом игроков сборной Грузии по футболу поздравил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В Европе этот успех назвали "грузинским чудом", сказал он.
"Наши ребята подарили нам настоящее чудо, однако это не конец, это только начало. С сентября нас ждут новые, потрясающие матчи при полных трибунах", - сказал Кобахидзе, и пообещал продолжение поддержки грузинского футбола правительством.
Чудом назвала достижения футболистов и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она добавила, что чудеса просто так не происходят - за этим стоит труд, самоотверженность, талант, профессионализм, командная работа и любовь к стране.
Футболисты настолько слили все это воедино, что "достигли недостижимого", и это только начало, сказала Зурабишвили.
На сцену президент пришла не с пустыми руками. Она наградила членов национальной сборной по футболу, тренерский штаб и представителей Федерации футбола орденами и медалями Чести за выход на чемпионат Европы. К наградам их представили глава правительства и парламента.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы очень счастливы, что видим нацию такой счастливой. Я рад, что мы доставили столько радости и эмоций вам. Вы дали нам самоуверенность - это ваша большая заслуга. Огромное спасибо за любовь, которую вы подарили нам за эти последние месяцы", - сказал капитан сборной Гурам Кашия.
Он добавил, что достижения сборной Грузии по футболу должны быть не концом, а началом.
В завершение праздничного мероприятия был большой фейерверк.
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