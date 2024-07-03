Грандиозная встреча с фейерверком - в знак благодарности футболистам сборной Грузии
02:06 03.07.2024 (обновлено: 02:08 03.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили в Тбилиси с почестями.
Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд - Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои.
© Georgian Football FederationСборная Грузии по футболу после победы над командой Португалии на Евро 2024
Сборная Грузии по футболу после победы над командой Португалии на Евро 2024
© Georgian Football Federation
Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром во вторник, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
По дороге болельщики кидали футболистам футболки и те с радостью их подписывали.
До площади Свободы автобус добрался с трудом - на проспекте Руставели и самой площади к моменту их прибытия собрались уже десятки тысяч фанатов.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
Грузинские болельщики встречают сборную страны по футболу на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
Перед зданием горсобрания предварительно установили большую сцену с экранами, на которых транслировались отрывки из матчей сборной на Евро 2024.
Когда автобус все же добрался до места назначения, футболисты по очереди стали выходить на сцену, а собравшиеся скандировали их фамилии.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Изначально мероприятие вели известные тележурналисты, а позже в качестве соведущего к ним присоединился полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири. Он поблагодарил отдельно каждого футболиста, весь персонал сборной и главного наставника.
"Он стал героем Грузии, несмотря на то, что он не является грузином", - сказал Квеквескири и пригласил на сцену главного тренера сборной Вилли Саньоля.
Одного из творцов достижений грузинских футболистов болельщики встретили бурными овациями.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Гамарджоба, Джоржия... Было пролито много пота. Не моего, футболистов. Надеюсь, что еще через три с половиной года мы добьемся того же результата, а то и лучше", сказал Саньоль со сцены.
Гимн Грузии исполнил ансамбль "Мартве". Молодые участники ансамбля вышли на сцену в традиционной грузинской одежде - чоха.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
С огромным успехом игроков сборной Грузии по футболу поздравил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В Европе этот успех назвали "грузинским чудом", сказал он.
"Наши ребята подарили нам настоящее чудо, однако это не конец, это только начало. С сентября нас ждут новые, потрясающие матчи при полных трибунах", - сказал Кобахидзе, и пообещал продолжение поддержки грузинского футбола правительством.
Чудом назвала достижения футболистов и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она добавила, что чудеса просто так не происходят - за этим стоит труд, самоотверженность, талант, профессионализм, командная работа и любовь к стране.
Футболисты настолько слили все это воедино, что "достигли недостижимого", и это только начало, сказала Зурабишвили.
На сцену президент пришла не с пустыми руками. Она наградила членов национальной сборной по футболу, тренерский штаб и представителей Федерации футбола орденами и медалями Чести за выход на чемпионат Европы. К наградам их представили глава правительства и парламента.
© photo: Sputnik / StringerТоржественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
Торжественная церемония награждения грузинских футболистов состоялась в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы очень счастливы, что видим нацию такой счастливой. Я рад, что мы доставили столько радости и эмоций вам. Вы дали нам самоуверенность - это ваша большая заслуга. Огромное спасибо за любовь, которую вы подарили нам за эти последние месяцы", - сказал капитан сборной Гурам Кашия.
Он добавил, что достижения сборной Грузии по футболу должны быть не концом, а началом.
В завершение праздничного мероприятия был большой фейерверк.