https://sputnik-georgia.ru/20240703/v-gruzii-razoblachili-esche-odin-prestupnyy-koll-tsentr-288821661.html

В Грузии разоблачили еще один преступный колл-центр

В Грузии разоблачили еще один преступный колл-центр

Sputnik Грузия

Под вымышленными именами злоумышленники связывались с иностранными гражданами и убеждали вкладывать деньги якобы в инвестиционную компанию 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T22:32+0400

2024-07-03T22:32+0400

2024-07-03T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Суд отправил под арест на время следствия двоих обвиняемых в присвоении крупной суммы денег гражданина Австралии, которого по известной уже преступной схеме колл-центров убедили вложить деньги якобы в надежную инвестиционную компанию, говорится в сообщении прокуратуры. По данным следствия, злоумышленники создали т. н. колл-центр и необходимую для его функционирования электронную торговую платформу.Под вымышленными именами злоумышленники связывались с иностранными гражданами, заверяли в том, что это надежная инвестиционная компания и убеждали вкладывать в нее деньги, а потом присваивали эти деньги. На данном этапе установлено, что таким образом члены организованной группировки завладели 340 тысячами лари, которые принадлежали гражданину Австралии. Арестованные граждане обвиняются в присвоении крупной суммы денег, совершенном организованной группой лиц. В случае подтверждения вины им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.Это не первый случай раскрытия преступных колл-центров. Прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Как утверждает ВВС, за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. К такому выводу британская вещательная корпорация пришла в ходе журналистского расследования.В свою очередь в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны.В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, австралия, давид кезерашвили, единое национальное движение