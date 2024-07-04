https://sputnik-georgia.ru/20240704/basketbol-gruziya-obygrala-filippiny-no-vybyla-iz-borby-za-putevku-na-olimpiadu-288835437.html

Баскетбол: Грузия обыграла Филиппины, но выбыла из борьбы за путевку на Олимпиаду

Баскетбол: Грузия обыграла Филиппины, но выбыла из борьбы за путевку на Олимпиаду

Sputnik Грузия

Для выхода в следующий этап квалификации сборной Грузии было необходимо обыграть соперника с разницей в 19 очков 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T18:38+0400

2024-07-04T18:38+0400

2024-07-04T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу несмотря на победу над Филиппинами покидает отборочный турнир в Риге, где разыгрывалась путевка на Олимпиаду в Париже - 96:94. Восемь баскетбольных сборных уже гарантировали себе места среди 12 команд на Олимпиаде. Вакантными остаются еще четыре путевки. Имена обладателей станут известны после завершения отборочных турниров. Один из них проходит с 2 по 7 июля в Риге. За одну путевку на Олимпиаду борются сборные шести стран – Латвии, Грузии, Филиппин (группа А), Бразилии, Черногории и Камеруна (группа В). Первую встречу с Латвией Грузия уступила – 55:83. Для выхода в следующий этап квалификации сборной Грузии было необходимо обыграть соперника с разницей в 19 очков. Первую четверть грузинские баскетболисты выиграли уверенно – 28:17. Во второй филиппинцы выровняли игру – 27:26. Баскетбол: Грузия уступила Латвии в отборочном турнире за путевку на Олимпиаду >>Третья четверть оказалась для сборной Грузии катастрофической, подопечные Александра Джукича проиграли – 19:31, не сумев ничего противопоставить быстрым атакам и точным трехочковым броскам соперника. Концовка встречи оcталась за Грузией – 22:20, но этого оказалось недостаточно. Сборная Грузии впервые приняла участие в отборочном турнире на Олимпиаду в Париже благодаря выходу на чемпионат мира в 2023 году. Грузинские баскетболисты начали подготовку к отборочному турниру с 1 июня в Тбилиси. Команда уступила Камеруну с разницей в одно очко и обыграла Египет с разницей в 32 очка. Кроме того, грузинские баскетболисты уступили в товарищеском матче сборной Италии – 68:79. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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