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Кто хочет купить грузинского нападающего Микаутадзе?

Кто хочет купить грузинского нападающего Микаутадзе?

Sputnik Грузия

Геогий Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T19:13+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Клуб "Вест Хэм", выступающий в английской премьер-лиге, готов заплатить 20 млн евро за нападающего сборной Грузии 23-летнего Георгия (Жоржа) Микаутадзе, сообщил портал GiveMeSport. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Георгий Микаутадзе на Евро-2024 стал автором трех голов и одного ассиста. После того, как сборная Грузии в 1/8 финала проиграла команде Испании со счетом 1:4 и выбыла из чемпионата, футболисты сборной вернулись в Тбилиси, где им устроили грандиозную встречу: с утра – в аэропорту, а вечером – в центре города. Среди игроков на встрече с болельщиками на площади Свободы не было лишь Микаутадзе и нападающего Сабы Лобжанидзе. Оба вернулись в расположение своих клубов. Несмотря на большой интерес, "Вест Хэм" столкнулся с трудностями на пути к осуществлению трансфера, ведь сам Микаутадзе ранее заявил, что хочет перейти в другой клуб Лиги 1. Английский клуб рассматривает грузинского нападающего в качестве замены нападающему Майклу Антонио.В трансфере Микаутадзе также заинтересованы французские "Монако" и "Ланс". Ранее грузинские СМИ сообщили, что Микаутадзе уже согласовал личный контракт с "Монако". В начале июля французский "Мец" выкупил Микаутадзе у амстердамского "Аякса". Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро, но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, тбилиси, испания, франция, англия, евро, георгий микаутадзе