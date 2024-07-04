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Минобороны Грузии завершило следственные действия на месте крушения Су-25
Минобороны Грузии завершило следственные действия на месте крушения Су-25
Sputnik Грузия
Самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля во время одного из плановых военных учений 04.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники департамента военной полиции министерства обороны Грузии завершили следственные и процессуальные действия на месте крушения военного самолета Су-25 в Болнисском районе (регион Квемо-Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля во время одного из плановых военных учений, в которые был включен авиационный компонент. В результате трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили. Детальный осмотр места происшествия состоялся при участии судебно-медицинских экспертов. В результате были обнаружены и извлечены важные для дела доказательства, идентифицированы части летательного аппарата и обнаружен черный ящик. В ходе расследования были изъяты важные документы и опрошены свидетели. Крушение военного самолета в Грузии – обнаружен черный ящик>>Минобороны назначило инженерно-техническую экспертизу, а также планируются химическая, баллистическая и видеотехническая экспертизы. В целях установления причин крушения военного самолета департамент военной полиции Минобороны продолжает следственно-процессуальные действия под контролем Генпрокуратуры. В связи с крушением Су-25 возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов". Расследование под надзором Генпрокуратуры Грузии ведет Военная полиция. Министерство обороны еще раз выразило соболезнования семье и близким погибшего пилота Кахабера Зурабишвили. Испытательные полеты модернизированных Су-25 начали активно проводить в Грузии с марта 2021 года. Активная фаза обновления авиационного парка Грузии началась в августе 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Минобороны Грузии завершило следственные действия на месте крушения Су-25
13:10 04.07.2024 (обновлено: 13:29 04.07.2024)
Самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля во время одного из плановых военных учений
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники департамента военной полиции министерства обороны Грузии завершили следственные и процессуальные действия на месте крушения военного самолета Су-25 в Болнисском районе (регион Квемо-Картли), сообщили в пресс-службе ведомства.
Самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля во время одного из плановых военных учений, в которые был включен авиационный компонент. В результате трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.
"Территорию покинули представители Сил обороны и подразделений МВД. В целях установления объективной истины по делу соответствующие работы по сбору доказательств проводились в 24-часовом режиме на нескольких гектарах территории", – говорится в заявлении.
Детальный осмотр места происшествия состоялся при участии судебно-медицинских экспертов. В результате были обнаружены и извлечены важные для дела доказательства, идентифицированы части летательного аппарата и обнаружен черный ящик. В ходе расследования были изъяты важные документы и опрошены свидетели.
Минобороны назначило инженерно-техническую экспертизу, а также планируются химическая, баллистическая и видеотехническая экспертизы.
В целях установления причин крушения военного самолета департамент военной полиции Минобороны продолжает следственно-процессуальные действия под контролем Генпрокуратуры.
В связи с крушением Су-25 возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов". Расследование под надзором Генпрокуратуры Грузии ведет Военная полиция.
Министерство обороны еще раз выразило соболезнования семье и близким погибшего пилота Кахабера Зурабишвили.
Испытательные полеты модернизированных Су-25 начали активно проводить в Грузии с марта 2021 года. Активная фаза обновления авиационного парка Грузии началась в августе 2020 года.