https://sputnik-georgia.ru/20240704/obedineniya-ne-budet-partiya-lelo-dlya-gruzii-otkazalas-idti-na-vybory-s-natsdvizheniem-288838460.html

Объединения не будет: партия "Лело для Грузии" отказалась идти на выборы с "Нацдвижением"

Объединения не будет: партия "Лело для Грузии" отказалась идти на выборы с "Нацдвижением"

Sputnik Грузия

"Лело для Грузии" видит себя одним из политических центров в партнерстве с другими прозападными силами, заявил генсек партии 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T22:42+0400

2024-07-04T22:42+0400

2024-07-04T22:42+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" не пойдет на выборы вместе с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение", заявил генсек партии Ираклий Купрадзе. "Лело для Грузии" - одна из шести оппозиционных партий, подписавших декларацию о сотрудничестве, которые договорились, что до 8 июля найдут "самую эффективную конфигурацию единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября. Декларацию о сотрудничестве вместе с "Лело" подписали партии "Единое национальное движение", "Гирчи - больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали". На сегодняшний день ни одна из партий кроме "Стратегии Агмашенебели" официально не подтвердила своей готовности объединится с "Единым национальным движением".Партия Гахария не будет сотрудничать с "Нацдвижением" – депутат >> Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октбря 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, единое национальное движение, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024