https://sputnik-georgia.ru/20240704/ostanetsya-li-sanol-glavnym-trenerom-sbornoy-gruzii--otvet-prezidenta-federatsii-futbola-288825621.html

Останется ли Саньоль главным тренером сборной Грузии – ответ президента Федерации футбола

Останется ли Саньоль главным тренером сборной Грузии – ответ президента Федерации футбола

Sputnik Грузия

Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T13:30+0400

2024-07-04T13:30+0400

2024-07-04T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Контракт главного тренера сборной Грузии по футболу француза Вилли Саньоля рассчитан до конца года, останется ли он в команде в 2025 году выяснится через какое-то время, заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили в эфире телекомпании "Имеди". Сборная Грузии 2 июля вернулась с чемпионата Европы по футболу в Германии, где смогла пробиться в 1/8 финала и проиграла Испании со счетом 1:4. Грузинская команда никогда прежде не принимала участия в столь крупных и престижных соревнованиях. Тренер сборной Вилли Саньоль еще до поездки на Евро сказал, что может покинуть команду в конце года. По его словам, интерес к Саньолю довольно велик, и он наблюдался еще до начала Евро-2024. Что касается позиции самого Саньоля, то, по словам Кобиашвили, он тоже хочет остаться в команде в 2025 году. Ранее мэр Тбилиси и экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе отметил, что Саньоль получает очень низкую и даже смешную для тренера национальной команды сумму – 20 тысяч евро ежемесячно. Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию>>Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Единственный гол забил Классон с подачи легендарного Златана Ибрагимовича. Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоялась 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Грузии наградила футболистов, тренерский штаб и представителей Федерации орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы. Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Биография СаньоляВилли Саньоль – французский футболист и футбольный тренер, выступал за клубы "Сент-Этьен", "Монако", "Бавария" и за сборную Франции. В составе сборной Франции стал серебряным призером чемпионата мира, обладатель двух Кубков конфедераций.Как тренер с 2013 по 2014 год был наставником молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо". С 2017 года был назначен помощником главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти. Позже стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого клуба. С февраля 2021 тренирует сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, леван кобиашвили