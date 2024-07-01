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Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию
Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию
Sputnik Грузия
Переломным моментом в матче против сборной Испании стала вынужденная замена в грузинской команде, сказал тренер 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T03:07+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль после завершения участия в турнире. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в континентальном первенстве.По его словам, матч с испанской сборной нужно спокойно проанализировать и сделать выводы. "Были хорошие и плохие периоды... Я не говорю, что мы разочарованы, но все же проигрышем мы огорчены. Но такой уж футбол. В ближайшие дни мы проанализируем, что сделали. Этот матч должен стать обучающим для футболистов. Получить урок можно как от проигрыша, так и от победы", - заявил Саньоль.По его словам, в матче с Испанией на сборной Грузии значительно отразилась вынужденная замена на 41 минуте полузащитника Отара Китеишвили, которому напомнила о себе недавно залеченная травма.Премьер: грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед>>"Если бы мы выиграли первый тайм, у нас было бы больше энергии во втором тайме. Во время сравнивания счета пострадал наш очень важный футболист, и это многое изменило", - сказал Саньоль.При этом он отметил, что во время первого гола в ворота Грузии явно было положение "вне игры"."Раз уж в матче со сборной Франции был отменен гол Нидерландов, сегодня ситуация была в десять раз очевиднее. Видеорефери прекрасное изобретение, но мы до конца не умеем правильно им пользоваться. Люди в одних и те же эпизодах принимают разные решения, чего футболисты не могут понять", - заявил Саньоль.На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.Каладзе: впереди Грузию ждет много побед>>На 39 минуте сравнял счет центральный опорный полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.Таким образом, на перерыв команды ушли со счетом 1:1.Во втором тайме испанцы взяли игру в свои руки. На 51 минуте свою команду вывел вперед Фабиан Руис. Третий гол в ворота Грузии на 71 минуте забил Нико Уильямс. Автором четвертого года на 83 минуте стал Дани Ольмо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, испания, вилли саньоль, отар китеишвили, отар какабадзе, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, испания, вилли саньоль, отар китеишвили, отар какабадзе, сборная грузии по футболу
Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию
Переломным моментом в матче против сборной Испании стала вынужденная замена в грузинской команде, сказал тренер
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль после завершения участия в турнире.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в континентальном первенстве.
"Мы гордимся тем, что сделали на чемпионате Европы... Сборная претерпела невероятную эволюцию. Я горжусь футболистами. Сейчас мы подошли к концу этого пути, но я надеюсь, что дальнейшая дорога будет лучше. Командная игра на евро 2024 была фантастической", - сказал Саньоль на послематчевой пресс-конференции.
По его словам, матч с испанской сборной нужно спокойно проанализировать и сделать выводы.
"Были хорошие и плохие периоды... Я не говорю, что мы разочарованы, но все же проигрышем мы огорчены. Но такой уж футбол. В ближайшие дни мы проанализируем, что сделали. Этот матч должен стать обучающим для футболистов. Получить урок можно как от проигрыша, так и от победы", - заявил Саньоль.
По его словам, в матче с Испанией на сборной Грузии значительно отразилась вынужденная замена на 41 минуте полузащитника Отара Китеишвили, которому напомнила о себе недавно залеченная травма.
"Если бы мы выиграли первый тайм, у нас было бы больше энергии во втором тайме. Во время сравнивания счета пострадал наш очень важный футболист, и это многое изменило", - сказал Саньоль.
При этом он отметил, что во время первого гола в ворота Грузии явно было положение "вне игры".
"Раз уж в матче со сборной Франции был отменен гол Нидерландов, сегодня ситуация была в десять раз очевиднее. Видеорефери прекрасное изобретение, но мы до конца не умеем правильно им пользоваться. Люди в одних и те же эпизодах принимают разные решения, чего футболисты не могут понять", - заявил Саньоль.
На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.
На 39 минуте сравнял счет центральный опорный полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.
Таким образом, на перерыв команды ушли со счетом 1:1.
Во втором тайме испанцы взяли игру в свои руки. На 51 минуте свою команду вывел вперед Фабиан Руис. Третий гол в ворота Грузии на 71 минуте забил Нико Уильямс. Автором четвертого года на 83 минуте стал Дани Ольмо.