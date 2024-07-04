https://sputnik-georgia.ru/20240704/prezident-gruzii-naznachit-chlena-vysshego-soveta-yustitsii-po-svoey-kvote-do-15-iyulya-288836836.html

Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте до 15 июля

Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте до 15 июля

Sputnik Грузия

Комиссия, которая занималась приемом заявок на участие в конкурсе, была создана 21 июня и принимала заявки до 1 июля 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T21:14+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте не позднее 15 июля 2024 года, говорится в сообщении администрации президента. Полномочия назначенного по квоте президента члена-не судьи Высшего совета юстиции Тамар Гвамичава истекают 22 июля 2024 года. Комиссия, которая занималась приемом заявок на участие в конкурсе, была создана 21 июня и принимала заявки до 1 июля. В нее вошли профессора университетов и представители НПО. "Для участия в конкурсе в администрацию президента поступило пять заявок. На данном этапе комиссия по отбору проверяет документацию, представленную кандидатами, на соответствие законодательству", - говорится в сообщении администрации. После проверки с кандидатами будет проведено собеседование, которое будет транслироваться на странице президента в соцсетях. Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями >>За процессом наблюдают эксперты БДИПЧ/ОБСЕ. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Совет состоит из 15 членов –председателя Верховного суда, 8 – членов, избираемых конференцией судей, пяти – членов-не судей, избираемых парламентом, и члена-не судьи, назначаемого президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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