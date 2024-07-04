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Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте до 15 июля
Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте до 15 июля
Sputnik Грузия
Комиссия, которая занималась приемом заявок на участие в конкурсе, была создана 21 июня и принимала заявки до 1 июля 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте не позднее 15 июля 2024 года, говорится в сообщении администрации президента. Полномочия назначенного по квоте президента члена-не судьи Высшего совета юстиции Тамар Гвамичава истекают 22 июля 2024 года. Комиссия, которая занималась приемом заявок на участие в конкурсе, была создана 21 июня и принимала заявки до 1 июля. В нее вошли профессора университетов и представители НПО. "Для участия в конкурсе в администрацию президента поступило пять заявок. На данном этапе комиссия по отбору проверяет документацию, представленную кандидатами, на соответствие законодательству", - говорится в сообщении администрации. После проверки с кандидатами будет проведено собеседование, которое будет транслироваться на странице президента в соцсетях. Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями >>За процессом наблюдают эксперты БДИПЧ/ОБСЕ. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Совет состоит из 15 членов –председателя Верховного суда, 8 – членов, избираемых конференцией судей, пяти – членов-не судей, избираемых парламентом, и члена-не судьи, назначаемого президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, высший совет юстиции, бдипч/обсе, президент грузии
Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте до 15 июля
Комиссия, которая занималась приемом заявок на участие в конкурсе, была создана 21 июня и принимала заявки до 1 июля
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Президент Грузии назначит члена Высшего совета юстиции по своей квоте не позднее 15 июля 2024 года, говорится в сообщении администрации президента.
Полномочия назначенного по квоте президента члена-не судьи Высшего совета юстиции Тамар Гвамичава истекают 22 июля 2024 года.
"Президент полномочна дискреционно выбрать и назначить членом Высшего совета юстиции одного из кандидатов, участвующих в конкурсе, которые удовлетворяют требованиям, установленным законом. Но несмотря на это по решению президента была создана независимая комиссия по отбору, которая представит президенту рекомендации по кандидатурам участников в конкурсе на членство в Высшем совете юстиции", - говорится в сообщении.
Комиссия, которая занималась приемом заявок на участие в конкурсе, была создана 21 июня и принимала заявки до 1 июля. В нее вошли профессора университетов и представители НПО.
"Для участия в конкурсе в администрацию президента поступило пять заявок. На данном этапе комиссия по отбору проверяет документацию, представленную кандидатами, на соответствие законодательству", - говорится в сообщении администрации.
После проверки с кандидатами будет проведено собеседование, которое будет транслироваться на странице президента в соцсетях.
За процессом наблюдают эксперты БДИПЧ/ОБСЕ.
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Совет состоит из 15 членов –председателя Верховного суда, 8 – членов, избираемых конференцией судей, пяти – членов-не судей, избираемых парламентом, и члена-не судьи, назначаемого президентом.