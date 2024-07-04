https://sputnik-georgia.ru/20240704/registratsiyu-na-parlamentskie-vybory-v-gruzii-proshli-poka-tolko-pyat-partiy-288817953.html
Регистрацию на парламентские выборы в Грузии прошли пока только пять партий
Регистрацию на парламентские выборы в Грузии прошли пока только пять партий
Sputnik Грузия
Неквалифицированные партии должны подать заявки на регистрацию до 15 июля 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T09:01+0400
2024-07-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пять партий прошли регистрацию для участия в парламентских выборах в Грузии 26 октября, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии. Срок регистрации партий, не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, истекает 15 июля. На сегодняшний день регистрацию прошли партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Лейбористская партия" Шалвы Нателашвили, "Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе, "Третий путь" Георгия Туманишвили и "Грузия" Георгия Лилуашвили. Неквалифицированные партии должны подать заявки на регистрацию до 15 июля и представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. "Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам>>В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. По данным ЦИК, те партии, которые участвовали в последних выборах и у них есть свой представитель в парламенте, могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов после объявления даты выборов. В число этих партий входит: В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах.Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, парламентские выборы, грузия, новости, политика, георгий гахария, шалва нателашвили, георгий лилуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
выборы, парламентские выборы, грузия, новости, политика, георгий гахария, шалва нателашвили, георгий лилуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Регистрацию на парламентские выборы в Грузии прошли пока только пять партий
Неквалифицированные партии должны подать заявки на регистрацию до 15 июля
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пять партий прошли регистрацию для участия в парламентских выборах в Грузии 26 октября, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.
Срок регистрации партий, не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, истекает 15 июля.
На сегодняшний день регистрацию прошли
партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Лейбористская партия" Шалвы Нателашвили, "Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе, "Третий путь" Георгия Туманишвили и "Грузия" Георгия Лилуашвили.
Неквалифицированные партии должны подать заявки на регистрацию до 15 июля и представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года.
В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии.
По данным ЦИК, те партии, которые участвовали в последних выборах и у них есть свой представитель в парламенте, могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов после объявления даты выборов.
В число этих партий входит:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
"Единое национальное движение"
"Новый политический центр – Гирчи"
"Альянс патриотов Грузии"
"Государство для народа".
В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах.
Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням. И подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.