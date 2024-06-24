https://sputnik-georgia.ru/20240624/patrioty-alt-info-i-drugie-konservatory-obedinilis-k-vyboram-288574083.html

"Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам

"Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам

Sputnik Грузия

Консервативно настроенные партии решили создать альтернативу "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T18:45+0400

2024-06-24T18:45+0400

2024-06-24T19:08+0400

грузия

политика

новости

давид тархан-моурави

ирма инашвили

георгий кардава

альянс патриотов грузии

грузинская идея

консервативное движение

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Лидеры партий "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и ряд других партий, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией, объявили о выходе на предстоящие парламентские выборы в Грузии единым списком. "Альянс патриотов Грузии" (лидеры – Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили) является единственным из них квалифицированным избирательным субъектом. На прошлых выборах партия преодолела избирательный барьер и прошла в парламент, соответственно для участия в предстоящих выборах не нужно собирать подписи избирателей. В понедельник лидеры 18 консервативно настроенных партий и общественных организаций подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Там же сказано, что соратники Михаила Саакашвили целенаправленно боролись с верой, обесценивали понятие родины, умаляли национальных героев, боролись с традицией грузинского мышления, а нынешняя правящая партия "Грузинская мечта" не препятствовала этой безнравственности."С грустью отмечаем, что ложные обвинения, клевета, приклеивание ярлыка предателя и черный пиар стали нормой каждодневной жизни и охватили все слои нашего общества", – сказано в декларации. Консервативные партии и общественные движения утверждают, что правящая партия вступала в сговор с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили. В декларации сказано, что "Грузинская мечта" уже запустила избирательную кампанию, главной целью которой является убеждение избирателей в том, что выбор лишь между двумя силами: "Нацдвижением" и "Грузинской мечтой".Параллельно избирательную кампанию начали проводить "Нацдвижение" и его ответвления, утверждая, что они исправились и стали человеколюбивыми, сказано в декларации. "Нынешняя обстановка обязывает нас объединиться. Большая часть избирателей требует объединения патриотических, консервативных, традиционных, национальных сил", – сказано в декларации. Движущая сила объединения"Альянс патриотов Грузии", который решил объединить под своим крылом консервативно настроенных политиков и представителей общественности, имеет большой опыт участия в выборах. Он дважды проходил в парламент.В 2016 году "Альянс патриотов Грузии" набрал 5,01% голосов избирателей при избирательном барьере в 5%, а в 2020 году – 3,14% голосов при избирательном барьере в 1%.Опыт участия в выборах есть и у партии "Грузинская идея" (лидер – Леван Чачуа). За места в законодательном органе Грузии она боролась в 2020 году, но не смогла преодолеть барьер. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Партия "Консервативное движение/Альт-Инфо" (лидеры – Георгий Кардава, Зураб Махарадзе) была создана в конце 2021 года на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". У лидеров партии есть свое телевидение. В начале апреля 2024 года регистрация партии "Консервативное движение/Альт-Инфо" была аннулирована министерством юстиции Грузии.Решение было обосновано несколькими нарушениями при регистрации. Одно из них то, что обновленный устав партии, который 6 декабря 2021 года был представлен в Агентство, не был подписан всеми членами учредительного съезда партии, как того требует закон. На нем стояла подпись только Константин (Кока) Моргошия, который был председателем съезда. Позже партия "Грузинская идея" предложила "Альт-инфо" принять участие в выборах от ее имени. Однако ЦИК приостановил рассмотрение процедуры регистрации партии на выборах в связи с обращением от Антикоррупционного бюро."Альт-Инфо" потеряло последний шанс на участие в выборах в Грузии?>>Очередные парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. Проходной барьер – 5%.От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид тархан-моурави, ирма инашвили, георгий кардава, альянс патриотов грузии, грузинская идея, консервативное движение