https://sputnik-georgia.ru/20240704/vse-bolshe-turistov-iz-rossii-edut-v-gruziyu---rosgranstroy-288826572.html

Все больше туристов из России едут в Грузию – Росгранстрой

Все больше туристов из России едут в Грузию – Росгранстрой

Sputnik Грузия

После реконструкции на ТПП "Верхний Ларс" функционируют 39 полос для автомобильного транспорта 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T12:20+0400

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туризм

грузия

россия

верхний ларс

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Движение легкового автотранспорта в направлении российско-грузинской границы (ТПП "Верхний Ларс") в связи с летним туристическим сезоном возросло, сообщил Северо-Кавказский филиал ФГКУ Росгранстрой на своей странице в Telegram. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. По информации ведомства, сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная и 24 – для легковых автомобилей. Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом>>В связи с ограниченными возможностями перемещения на нейтральной территории между российским и грузинским погранпереходами наблюдается скопление транспортных средств, из-за чего ведомство рекомендует желающим пересечь российско-грузинскую границу, рассчитывать больше времени на дорогу, а также запастись большим количеством воды, позаботившись о своих пассажирах и питомцах. Между тем, по информации Росгранстроя, на подъезде к пункту пропуска "Верхний Ларс" больших очередей грузовиков не наблюдается. Граждане России занимают второе место после Турции по количеству совершенных визитов в страну за первый квартал 2024 года (215,5 тысячи визитов). В целом число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, россия, верхний ларс, грузино-российские отношения