https://sputnik-georgia.ru/20240704/vystuplenie-na-evro-2024-vyrabotalo-u-sbornoy-gruzii-mentalitet-pobeditelya--gvelesiani-288827908.html

Выступление на Евро-2024 выработало у сборной Грузии менталитет победителя – Гвелесиани

Выступление на Евро-2024 выработало у сборной Грузии менталитет победителя – Гвелесиани

Sputnik Грузия

Будущие поколения на примере нынешней сборной Грузии будут футболистами лучшего типа, считает Георгий Гвелесиани 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T15:44+0400

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2024-07-04T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Выступление на чемпионате Европы в Германии придало сборной Грузии уверенности в себе и выработало менталитет победителя, рассказал защитник сборной Грузии Георгий Гвелесиани в эфире телекомпании "Рустави 2". Сборная Грузии накануне вернулась с чемпионата Европы по футболу в Германии, где смогла пробиться в 1/8 финала и проиграла Испании со счетом 1:4. Грузинская команда никогда прежде не участвовала в столь крупных и престижных соревнованиях. По его мнению, на примере сегодняшней команды представители следующего поколения будут лучшими игроками. Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоялась 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Грузии наградила футболистов, тренерский штаб и представителей Федерации орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы. Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу>>Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Биография Гвелесиани Гвелесиани – защитник иранского клуба "Персеполис" и сборной Грузии. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси". Несколько лет играл за родной клуб, затем перебрался на Украину. В середине 2017 года стал игроком иранского клуба "Зоб Ахан", с которым получил серебряные медали высшего иранского дивизиона. С июня 2022-го подписал двухлетний контракт с "Персеполисом". В сборную Гвелесиани после длительного перерыва вызвали на товарищеский матч с командой Черногории 9 июня и включили в финальную заявку из 26 игроков на участие в чемпионате Европы 2024. До этого футболист вызывался в состав национальной сборной на матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2016 против сборной Шотландии, но всю игру просидел на скамейке запасных. На чемпионате Европы Гвелесиани провел три матча. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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