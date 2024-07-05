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Грузия продолжает наращивать экспорт голубики
Грузия продолжает наращивать экспорт голубики
Sputnik Грузия
Из Грузии вывезли голубику на сумму 22 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузия к 27 июня 2024 экспортировала на 9% больше голубики, по сравнению с полным объемом экспорта в 2023 году, сообщается на сайте Минсельхоза. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. По данным с 1 мая по 27 июня 2024 года из страны уже вывезли 3,7 тысячи тонн, в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За отчетный период, из Грузии вывезли голубику на сумму 22 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Доходы от экспорта голубики могут вырасти в два раза – министр >>В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии
Грузия продолжает наращивать экспорт голубики
Из Грузии вывезли голубику на сумму 22 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузия к 27 июня 2024 экспортировала на 9% больше голубики, по сравнению с полным объемом экспорта в 2023 году, сообщается на сайте Минсельхоза.
Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему.
По данным с 1 мая по 27 июня 2024 года из страны уже вывезли 3,7 тысячи тонн, в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
За отчетный период, из Грузии вывезли голубику на сумму 22 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года.
В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.
Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.