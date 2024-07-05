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Капитан рассказал о настрое сборной Грузии по регби перед матчем с Фиджи

Капитан рассказал о настрое сборной Грузии по регби перед матчем с Фиджи

Sputnik Грузия

Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира семь раз и лишь однажды победила 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T17:16+0400

2024-07-05T17:16+0400

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регби

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби готова к игре с командой Фиджи и настроена на победу, сказал капитан "Лелос" Бека Горгадзе перед тест-матчем из серии World Rugby. Матч между сборными Грузии и Фиджи состоится вечером на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми.Он отметил важность предстоящего матча, учитывая поражение на чемпионате мира в 2023 году. "Мы счастливы, что вскоре после (Кубка - ред.) мира нам представился такой шанс, потому что все хорошо помнят, каким сложным оказался, в том числе физически и психологически, тот проигрыш с Фиджи", - сказал Горгадзе.По его словам, сборная Грузии постарается показать максимально хороший результат и сделать игру запоминающейся.Горгадзе заявил о важности большого количества болельщиков на стадионе и поддержки игроков в сложные моменты. "Мы в свою очередь постараемся максимально порадовать и еще раз создать как можно больше эмоций на стадионе", - заявил капитан сборной. Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи>>Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12.Сборная Грузии по регби выбыла из Кубка мира 2023 года без единой победы впервые после 2003 года. Грузинские регбисты, помимо Фиджи, уступили Австралии (15:35) и Уэльсу (19:43).Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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