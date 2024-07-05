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Капитан рассказал о настрое сборной Грузии по регби перед матчем с Фиджи
Капитан рассказал о настрое сборной Грузии по регби перед матчем с Фиджи
Sputnik Грузия
Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира семь раз и лишь однажды победила 05.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби готова к игре с командой Фиджи и настроена на победу, сказал капитан "Лелос" Бека Горгадзе перед тест-матчем из серии World Rugby. Матч между сборными Грузии и Фиджи состоится вечером на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми.Он отметил важность предстоящего матча, учитывая поражение на чемпионате мира в 2023 году. "Мы счастливы, что вскоре после (Кубка - ред.) мира нам представился такой шанс, потому что все хорошо помнят, каким сложным оказался, в том числе физически и психологически, тот проигрыш с Фиджи", - сказал Горгадзе.По его словам, сборная Грузии постарается показать максимально хороший результат и сделать игру запоминающейся.Горгадзе заявил о важности большого количества болельщиков на стадионе и поддержки игроков в сложные моменты. "Мы в свою очередь постараемся максимально порадовать и еще раз создать как можно больше эмоций на стадионе", - заявил капитан сборной. Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи>>Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12.Сборная Грузии по регби выбыла из Кубка мира 2023 года без единой победы впервые после 2003 года. Грузинские регбисты, помимо Фиджи, уступили Австралии (15:35) и Уэльсу (19:43).Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, фиджи, австралия, батуми, сборная грузии по регби, регби
спорт, новости, грузия, фиджи, австралия, батуми, сборная грузии по регби, регби
Капитан рассказал о настрое сборной Грузии по регби перед матчем с Фиджи
17:16 05.07.2024 (обновлено: 17:39 05.07.2024)
Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира семь раз и лишь однажды победила
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби готова к игре с командой Фиджи и настроена на победу, сказал капитан "Лелос" Бека Горгадзе перед тест-матчем из серии World Rugby.
Матч между сборными Грузии и Фиджи состоится вечером на стадионе "Ajarabet Арена" в Батуми.
"Было время пройтись по всем деталям, над которыми нужно было работать и улучшать, особенно после Кубка... Считаю, что сегодня сборная готова к игре с Фиджи и к выходу за победой", - сказал Горгадзе.
Он отметил важность предстоящего матча, учитывая поражение на чемпионате мира в 2023 году.
"Мы счастливы, что вскоре после (Кубка - ред.) мира нам представился такой шанс, потому что все хорошо помнят, каким сложным оказался, в том числе физически и психологически, тот проигрыш с Фиджи", - сказал Горгадзе.
По его словам, сборная Грузии постарается показать максимально хороший результат и сделать игру запоминающейся.
Горгадзе заявил о важности большого количества болельщиков на стадионе и поддержки игроков в сложные моменты.
"Мы в свою очередь постараемся максимально порадовать и еще раз создать как можно больше эмоций на стадионе", - заявил капитан сборной.
Сборная Грузии играла против одной из сильнейших команд мира (Фиджи) семь раз и лишь однажды победила. Одна встреча завершилась вничью, а в пяти одержали победу островитяне. В последний раз на ЧМ-2023 во Франции 30 сентября Фиджи выиграли у Грузии со счетом 17:12.
Сборная Грузии по регби выбыла из Кубка мира 2023 года без единой победы впервые после 2003 года. Грузинские регбисты, помимо Фиджи, уступили Австралии (15:35) и Уэльсу (19:43).
Кроме предстоящей игры с Фиджи, летом сборная Грузии проведет еще два тест-матча: 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.