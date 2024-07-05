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О чем говорили Путин и Орбан на переговорах в Москве
О чем говорили Путин и Орбан на переговорах в Москве
Sputnik Грузия
Главной задачей в предстоящие полгода европейского председательства Венгрии будет борьба за мир 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Главные заявления после встречи — в материале Sputnik Литва.Путин назвал состоявшийся диалог с премьер-министром откровенным и полезным.Он отметил, что РФ и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере. Российский лидер подчеркнул, что здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества обеих стран.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир.По его словам, Европа не может себя чувствовать в безопасности, а конфликт негативно влияет на экономический рост.Он отметил также, что лучше всего Европа развивалась в те десятилетия, когда был мир.Премьер-министр Венгрии пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира."Я был в Киеве, сейчас я нахожусь в Москве. По опыту понял, что позиции (Украины и России по урегулированию - ред.) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали – установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", - сказал венгерский политик.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, венгрия, европа, владимир путин, виктор орбан, совет ес, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, венгрия, европа, владимир путин, виктор орбан, совет ес, обострение ситуации вокруг украины
О чем говорили Путин и Орбан на переговорах в Москве
Главной задачей в предстоящие полгода европейского председательства Венгрии будет борьба за мир
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Главные заявления после встречи — в материале Sputnik Литва.
Путин назвал состоявшийся диалог с премьер-министром откровенным и полезным.
"Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе многих предыдущих встреч, у нас состоялся действительно полезный, откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и по острым вопросам международной и региональной повестки дня", - заявил Путин.
Он отметил, что РФ и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере. Российский лидер подчеркнул, что здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества обеих стран.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир.
"Особенность этой встрече придало и то, что она проводится во время войны, в тот момент, когда Европе очень нужен мир", - сказал он по итогам переговоров.
По его словам, Европа не может себя чувствовать в безопасности, а конфликт негативно влияет на экономический рост.
"Сейчас мы в Европе живем в тени войны. Это вызывает в Европе огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Мы видим картины разрушений и страданий. Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность", - заявил Орбан на брифинге.
Он отметил также, что лучше всего Европа развивалась в те десятилетия, когда был мир.
Премьер-министр Венгрии пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира.
"Я был в Киеве, сейчас я нахожусь в Москве. По опыту понял, что позиции (Украины и России по урегулированию - ред.) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали – установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", - сказал венгерский политик.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.