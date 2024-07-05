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О чем говорили Путин и Орбан на переговорах в Москве

О чем говорили Путин и Орбан на переговорах в Москве

Sputnik Грузия

Главной задачей в предстоящие полгода европейского председательства Венгрии будет борьба за мир 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T21:01+0400

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2024-07-05T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Главные заявления после встречи — в материале Sputnik Литва.Путин назвал состоявшийся диалог с премьер-министром откровенным и полезным.Он отметил, что РФ и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего, в энергетической сфере. Российский лидер подчеркнул, что здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества обеих стран.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир.По его словам, Европа не может себя чувствовать в безопасности, а конфликт негативно влияет на экономический рост.Он отметил также, что лучше всего Европа развивалась в те десятилетия, когда был мир.Премьер-министр Венгрии пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира."Я был в Киеве, сейчас я нахожусь в Москве. По опыту понял, что позиции (Украины и России по урегулированию - ред.) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали – установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", - сказал венгерский политик.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

в мире, россия, венгрия, европа, владимир путин, виктор орбан, совет ес, обострение ситуации вокруг украины