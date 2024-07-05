https://sputnik-georgia.ru/20240705/perrony-otremontiruyut-na-tsentralnom-zheleznodorozhnom-vokzale-tbilisi-288874274.html

Перроны отремонтируют на Центральном железнодорожном вокзале Тбилиси

Перроны отремонтируют на Центральном железнодорожном вокзале Тбилиси

Sputnik Грузия

Согласно условиям тендера, компания-победитель в течение 90 дней должна демонтировать старые перроны и построить новые под крышей 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T22:39+0400

2024-07-05T22:39+0400

2024-07-05T22:39+0400

грузия

новости

экономика

тбилисский центральный вокзал

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. АО "Железная дорога" объявила тендер на сумму 5,1 миллион лари на перестройку второго и третьего перрона Центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси. Причиной объявления тендера названо заключение экспертов, согласно которому перроны №2 и №3 железнодорожного вокзала Тбилиси не удовлетворяют техническим и эстетическим нормам и пожарной безопасности и нуждаются в ремонте в соответствии с современными требованиям, как и система водостоков. Прием заявок начнется с 21 июля и завершится 26 июля. У компании-претендента на момент подачи заявки должно быть выполнено минимум одно соглашение на сумму 3 миллиона лари по строительству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилисский центральный вокзал, грузинская железная дорога