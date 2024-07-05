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Перроны отремонтируют на Центральном железнодорожном вокзале Тбилиси
Перроны отремонтируют на Центральном железнодорожном вокзале Тбилиси
Sputnik Грузия
Согласно условиям тендера, компания-победитель в течение 90 дней должна демонтировать старые перроны и построить новые под крышей 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T22:39+0400
2024-07-05T22:39+0400
2024-07-05T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. АО "Железная дорога" объявила тендер на сумму 5,1 миллион лари на перестройку второго и третьего перрона Центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси. Причиной объявления тендера названо заключение экспертов, согласно которому перроны №2 и №3 железнодорожного вокзала Тбилиси не удовлетворяют техническим и эстетическим нормам и пожарной безопасности и нуждаются в ремонте в соответствии с современными требованиям, как и система водостоков. Прием заявок начнется с 21 июля и завершится 26 июля. У компании-претендента на момент подачи заявки должно быть выполнено минимум одно соглашение на сумму 3 миллиона лари по строительству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилисский центральный вокзал, грузинская железная дорога
грузия, новости, экономика, тбилисский центральный вокзал, грузинская железная дорога
Перроны отремонтируют на Центральном железнодорожном вокзале Тбилиси
Согласно условиям тендера, компания-победитель в течение 90 дней должна демонтировать старые перроны и построить новые под крышей
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. АО "Железная дорога" объявила тендер на сумму 5,1 миллион лари на перестройку второго и третьего перрона Центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси.
Причиной объявления тендера названо заключение экспертов, согласно которому перроны №2 и №3 железнодорожного вокзала Тбилиси не удовлетворяют техническим и эстетическим нормам и пожарной безопасности и нуждаются в ремонте в соответствии с современными требованиям, как и система водостоков.
Согласно условиям тендера, компания-победитель в течение 90 дней должна демонтировать старые перроны и построить новые под крышей, установить на перроне табло, фонари, скамейки и урны, облицевать стену здания вокзала, отремонтировать лестницы и установить эскалаторы.
Прием заявок начнется с 21 июля и завершится 26 июля.
У компании-претендента на момент подачи заявки должно быть выполнено минимум одно соглашение на сумму 3 миллиона лари по строительству.