https://sputnik-georgia.ru/20240705/pochemu-rastut-prodazhi-turpaketov-v-gruziyu-iz-zarubezha--otvet-zamministra-288843367.html

Почему растут продажи турпакетов в Грузию из-за рубежа – ответ замминистра

Почему растут продажи турпакетов в Грузию из-за рубежа – ответ замминистра

Sputnik Грузия

В летний навигационный сезон, в период с июня по октябрь 2024 года, Грузию с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T14:06+0400

2024-07-05T14:06+0400

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экономика

грузия

туризм

мариам квривишвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Стимулом роста продаж туристических пакетов в Грузию для иностранных компаний является появление на грузинском авиарынке все большего количества новых международных авиакомпаний, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, подводя итоги Форума делового туризма M&I Tbilisi – 2024 в эфире телеканала "Имеди". Грузия впервые приняла популярный Международный форум делового туризма M&I в качестве страны-хозяйки, опередив многие туристические страны Европы, желающие провести мероприятие у себя. В течение трех дней 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B провели до 40 встреч с потенциальными заказчиками. Замминистра отметила, что результаты стратегии ведомства в авиационной отрасли получили положительную оценку. В рамках Форума M&I Грузию посетили представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из многих стран Европы. Зарубежные гости встретились с представителями местного бизнеса, а также посетили туристические достопримечательности Грузии.Грузию и Корею свяжут регулярные рейсы>>Что касается количества авиарейсов, то в летний навигационный сезон, в период с июня по октябрь 2024 года, Грузию с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям – 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию.Пассажиропоток в аэропортах Грузии в период с 1 января по 30 апреля 2024 года составил 1 946 881, что на 31% выше показателя 2023 года за аналогичный период и на 34% превышает показатель 2019 года – рекордный год для Грузии по числу авиарейсов и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, мариам квривишвили, тбилиси