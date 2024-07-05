https://sputnik-georgia.ru/20240705/pochemu-rastut-prodazhi-turpaketov-v-gruziyu-iz-zarubezha--otvet-zamministra-288843367.html
Почему растут продажи турпакетов в Грузию из-за рубежа – ответ замминистра
Почему растут продажи турпакетов в Грузию из-за рубежа – ответ замминистра
Sputnik Грузия
В летний навигационный сезон, в период с июня по октябрь 2024 года, Грузию с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T14:06+0400
2024-07-05T14:06+0400
2024-07-05T14:08+0400
экономика
грузия
туризм
мариам квривишвили
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277671823_0:173:3078:1904_1920x0_80_0_0_c6cf00b5d0a2fcbe6e4db40da4e75c1c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Стимулом роста продаж туристических пакетов в Грузию для иностранных компаний является появление на грузинском авиарынке все большего количества новых международных авиакомпаний, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, подводя итоги Форума делового туризма M&I Tbilisi – 2024 в эфире телеканала "Имеди". Грузия впервые приняла популярный Международный форум делового туризма M&I в качестве страны-хозяйки, опередив многие туристические страны Европы, желающие провести мероприятие у себя. В течение трех дней 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B провели до 40 встреч с потенциальными заказчиками. Замминистра отметила, что результаты стратегии ведомства в авиационной отрасли получили положительную оценку. В рамках Форума M&I Грузию посетили представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из многих стран Европы. Зарубежные гости встретились с представителями местного бизнеса, а также посетили туристические достопримечательности Грузии.Грузию и Корею свяжут регулярные рейсы>>Что касается количества авиарейсов, то в летний навигационный сезон, в период с июня по октябрь 2024 года, Грузию с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям – 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию.Пассажиропоток в аэропортах Грузии в период с 1 января по 30 апреля 2024 года составил 1 946 881, что на 31% выше показателя 2023 года за аналогичный период и на 34% превышает показатель 2019 года – рекордный год для Грузии по числу авиарейсов и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277671823_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_03ed7ec8bededa3eec3926dd8ca80773.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, туризм, мариам квривишвили, тбилиси
экономика, грузия, туризм, мариам квривишвили, тбилиси
Почему растут продажи турпакетов в Грузию из-за рубежа – ответ замминистра
14:06 05.07.2024 (обновлено: 14:08 05.07.2024)
В летний навигационный сезон, в период с июня по октябрь 2024 года, Грузию с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Стимулом роста продаж туристических пакетов в Грузию для иностранных компаний является появление на грузинском авиарынке все большего количества новых международных авиакомпаний, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, подводя итоги Форума делового туризма M&I Tbilisi – 2024 в эфире телеканала "Имеди".
Грузия впервые приняла популярный Международный форум делового туризма M&I в качестве страны-хозяйки, опередив многие туристические страны Европы, желающие провести мероприятие у себя. В течение трех дней 83 местные и международные компании-поставщика туристических услуг в формате B2B провели до 40 встреч с потенциальными заказчиками.
"Все компании подчеркивали, что Грузия сегодня как никогда отличается стремительной динамикой роста, они видят, что все больше и больше новых международных авиакомпаний начинают летать в Грузию, что является для них прямым стимулом для усиления продаж в Грузии. У них уже есть возможность перевозить своих туристов из разных европейских городов прямыми рейсами", - заявила Квривишвили.
Замминистра отметила, что результаты стратегии ведомства в авиационной отрасли получили положительную оценку.
"Безопасность, либеральная иммиграционная политика также получили положительную оценку, и представители нашего частного сектора получили очень положительную оценку", - отметила она.
В рамках Форума M&I Грузию посетили представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из многих стран Европы. Зарубежные гости встретились с представителями местного бизнеса, а также посетили туристические достопримечательности Грузии.
Что касается количества авиарейсов, то в летний навигационный сезон, в период с июня по октябрь 2024 года, Грузию с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям – 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию.
Пассажиропоток в аэропортах Грузии в период с 1 января по 30 апреля 2024 года составил 1 946 881, что на 31% выше показателя 2023 года за аналогичный период и на 34% превышает показатель 2019 года – рекордный год для Грузии по числу авиарейсов и туристов.