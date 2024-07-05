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Дорогу частично закроют в Тбилиси из-за очистки русла реки Вере
Дорогу частично закроют в Тбилиси из-за очистки русла реки Вере
Sputnik Грузия
Рядом с детским городком "Мзиури" русло реки Вере очищается от ила, осыпавшейся массы и земли 05.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби в центре Тбилиси будет временно ограничено 6 июля в связи с очисткой русла реки Вере, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Ограничения вводятся с 00:00 до 06:00. В этот период движение по шоссе Чабуа Амирэджиби будет закрыто в одном направлении, на участке дороги от Ипподрома до площади Героев. Рядом с детским городком "Мзиури" русло реки Вере очищается от ила, осыпавшейся массы и земли. Сотрудники службы очистки мэрии ООО "Тбилсервис групп" и ООО "Экосервис групп" выполняют соответствующие работы с помощью спецтехники. "Тбилсервис групп" обеспечивает вывоз земляной массы и мусора из русла реки в ночное время.В ночь с 13 на 14 июня 2015 года уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку перекрыло, и она вышла из берегов. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилсервис групп, мэрия тбилиси, тбилиси
Дорогу частично закроют в Тбилиси из-за очистки русла реки Вере
20:28 05.07.2024 (обновлено: 20:40 05.07.2024)
Рядом с детским городком "Мзиури" русло реки Вере очищается от ила, осыпавшейся массы и земли
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби в центре Тбилиси будет временно ограничено 6 июля в связи с очисткой русла реки Вере, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Ограничения вводятся с 00:00 до 06:00. В этот период движение по шоссе Чабуа Амирэджиби будет закрыто в одном направлении, на участке дороги от Ипподрома до площади Героев.
Рядом с детским городком "Мзиури" русло реки Вере очищается от ила, осыпавшейся массы и земли.
Русло реки уже очищено от камыша и мусора. Также отрезаны островки, образованные речным наносом, и поврежденные деревья и растения на берегу.
Сотрудники службы очистки мэрии ООО "Тбилсервис групп" и ООО "Экосервис групп" выполняют соответствующие работы с помощью спецтехники.
"Тбилсервис групп" обеспечивает вывоз земляной массы и мусора из русла реки в ночное время.
В ночь с 13 на 14 июня 2015 года уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку перекрыло, и она вышла из берегов. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.