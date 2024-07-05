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Счастливый день – футболисты сборной Грузии лично услышали слова благодарности от Илии II

Счастливый день – футболисты сборной Грузии лично услышали слова благодарности от Илии II

Sputnik Грузия

Футболисты сборной считают, что благословление Католикос-Патриарха всея Грузии помогло им достичь исторического успеха 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T11:45+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II лично поблагодарил игроков национальной сборной по футболу за успехи и исторические победы на Евро-2024 во время встречи в своей резиденции, расположенной в селе Цителсопели Душетского района.Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и на этом завершила свое участие в турнире.Католикос-Патриарх благословил футболистов и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Вместе с игроками в резиденции Патриарха присутствовали представители Федерации футбола и духовные лица. Встреча с Католикос-Патриархом всея Грузии очень порадовала футболистов сборнойОн также отметил, что игроки счастливы, так как получили поддержку от большого количества людей. Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили также выразил слова благодарности Католикос-Патриарху всея Грузии.По его словам, эти дни очень особенные. Спортсмен отметил, что после прибытия с чемпионата Европы, начиная с аэропорта, эмоции и заряд, которые они испытывают со стороны людей, незабываемы. Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II>>Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд – Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили на родине с почестями во вторник, 2 июля. Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, георгий мамардашвили, отар китеишвили, леван кобиашвили, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii