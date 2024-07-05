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Счастливый день – футболисты сборной Грузии лично услышали слова благодарности от Илии II
Счастливый день – футболисты сборной Грузии лично услышали слова благодарности от Илии II
Sputnik Грузия
Футболисты сборной считают, что благословление Католикос-Патриарха всея Грузии помогло им достичь исторического успеха 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T11:45+0400
2024-07-05T11:45+0400
2024-07-05T12:00+0400
грузия на евро-2024
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леван кобиашвили
патриархия грузии
католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II лично поблагодарил игроков национальной сборной по футболу за успехи и исторические победы на Евро-2024 во время встречи в своей резиденции, расположенной в селе Цителсопели Душетского района.Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и на этом завершила свое участие в турнире.Католикос-Патриарх благословил футболистов и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Вместе с игроками в резиденции Патриарха присутствовали представители Федерации футбола и духовные лица. Встреча с Католикос-Патриархом всея Грузии очень порадовала футболистов сборнойОн также отметил, что игроки счастливы, так как получили поддержку от большого количества людей. Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили также выразил слова благодарности Католикос-Патриарху всея Грузии.По его словам, эти дни очень особенные. Спортсмен отметил, что после прибытия с чемпионата Европы, начиная с аэропорта, эмоции и заряд, которые они испытывают со стороны людей, незабываемы. Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II>>Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд – Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои. Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили на родине с почестями во вторник, 2 июля. Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, георгий мамардашвили, отар китеишвили, леван кобиашвили, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, георгий мамардашвили, отар китеишвили, леван кобиашвили, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Счастливый день – футболисты сборной Грузии лично услышали слова благодарности от Илии II
11:45 05.07.2024 (обновлено: 12:00 05.07.2024)
Футболисты сборной считают, что благословление Католикос-Патриарха всея Грузии помогло им достичь исторического успеха
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II лично поблагодарил игроков национальной сборной по футболу за успехи и исторические победы на Евро-2024 во время встречи в своей резиденции, расположенной в селе Цителсопели Душетского района.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и на этом завершила свое участие в турнире.
Католикос-Патриарх благословил футболистов и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Вместе с игроками в резиденции Патриарха присутствовали представители Федерации футбола и духовные лица.
"Мы безмерно благодарны. Спасибо за то, что мы на очень важном пути всегда чувствовали вашу поддержку. Ваше благословение было очень важно для наших ребят, для команды, поэтому этого успеха не было бы без вашего благословения и милости Господа", - сказал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили на встрече.
Встреча с Католикос-Патриархом всея Грузии очень порадовала футболистов сборной
"Лично для меня это очень счастливый день, потому что я никогда не встречался с Патриархом, а мне очень этого хотелось. Я счастлив сегодня", - заявил вратарь сборной Георгий Мамардашвили.
Он также отметил, что игроки счастливы, так как получили поддержку от большого количества людей.
"Эти люди, которые вышли на улицу, которые приехали в Германию, мотивируют меня вдвойне и дают мне двойную энергию. Мы очень счастливы, потому что так много людей поддержали нас и показали настоящую силу футбола", - отметил Мамардашвили.
Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили также выразил слова благодарности Католикос-Патриарху всея Грузии.
"Большое спасибо Патриарху за гостеприимство, его благословение всегда с нами. Всегда чувствуется его поддержка и благословение в отношении национальной сборной и грузинского народа в целом", - заявил Китеишвили.
По его словам, эти дни очень особенные. Спортсмен отметил, что после прибытия с чемпионата Европы, начиная с аэропорта, эмоции и заряд, которые они испытывают со стороны людей, незабываемы.
Грузинские футболисты за время участия в континентальном первенстве сплотили всю нацию и прославили Грузию на весь мир. После поражения в матче плей-офф с одной из сильнейших команд – Испанией, буквально вся страна твердила в один голос, что в сердцах народа грузинские футболисты уже победители и герои.
Футболистов сборной Грузии, которые впервые в истории страны попали на чемпионат Европы и даже прошли в 1/8 финала, одолев команду Роналду, встретили на родине с почестями во вторник, 2 июля.
Игрокам сборной устроили встречу как в Тбилисском аэропорту утром, так и в центре столицы уже вечером. На вечернее грандиозное мероприятие на площади Свободы футболисты приехали на автобусе с открытым верхом. По дороге их встречали фанаты с флагами Грузии и в футболках с символикой национальной сборной.