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Платформы видеохостинга в Грузии обяжут проверять возраст пользователей
Платформы видеохостинга в Грузии обяжут проверять возраст пользователей
Sputnik Грузия
Сайты получат возможность устанавливать собственные правила поведения совместно с другими игроками рынка 06.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-06T14:34+0400
2024-07-06T14:34+0400
2024-07-06T14:34+0400
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национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Поставщиков аудиовизуальных медиауслуг и платформ по обмену видео в Грузии обяжут усилить правила безопасности, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. По данным комиссии, в соответствии с Европейской директивой об аудиовизуальных медиа-услугах разработан Кодекс поведения поставщиков услуг платформ обмена видео. Кроме того, в случае платформ обмена видео значительное внимание будет уделяться механизмам безопасности, таким, как разработка систем проверки возраста и родительского контроля. В Грузии разработан Кодекс для поставщиков телевидение-подобных услуг>>Платформы такого типа также получат возможность устанавливать собственные правила поведения совместно с другими игроками рынка. По информации Национальной комиссии, Кодекс Кодекс поведения поставщиков аудиовизуальных медиауслуг и платформ по обмену видео был разработан при участии всех заинтересованных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Платформы видеохостинга в Грузии обяжут проверять возраст пользователей
Сайты получат возможность устанавливать собственные правила поведения совместно с другими игроками рынка
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Поставщиков аудиовизуальных медиауслуг и платформ по обмену видео в Грузии обяжут усилить правила безопасности, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
По данным
комиссии, в соответствии с Европейской директивой об аудиовизуальных медиа-услугах разработан Кодекс поведения поставщиков услуг платформ обмена видео.
Комиссия установила этические нормы и правила поведения для поставщиков услуг на основе закона Грузии "О вещании", а именно: право на ответ, нормы освещения судебных заседаний и вооруженных конфликтов, а также неприкосновенность личной жизни.
Кроме того, в случае платформ обмена видео значительное внимание будет уделяться механизмам безопасности, таким, как разработка систем проверки возраста и родительского контроля.
Платформы такого типа также получат возможность устанавливать собственные правила поведения совместно с другими игроками рынка.
По информации Национальной комиссии, Кодекс Кодекс поведения поставщиков аудиовизуальных медиауслуг и платформ по обмену видео был разработан при участии всех заинтересованных лиц.