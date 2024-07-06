https://sputnik-georgia.ru/20240706/platformy-videokhostinga-v-gruzii-obyazhut-proveryat-vozrast-polzovateley-288880912.html

Платформы видеохостинга в Грузии обяжут проверять возраст пользователей

Платформы видеохостинга в Грузии обяжут проверять возраст пользователей

Sputnik Грузия

Сайты получат возможность устанавливать собственные правила поведения совместно с другими игроками рынка 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T14:34+0400

2024-07-06T14:34+0400

2024-07-06T14:34+0400

грузия

новости

общество

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Поставщиков аудиовизуальных медиауслуг и платформ по обмену видео в Грузии обяжут усилить правила безопасности, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. По данным комиссии, в соответствии с Европейской директивой об аудиовизуальных медиа-услугах разработан Кодекс поведения поставщиков услуг платформ обмена видео. Кроме того, в случае платформ обмена видео значительное внимание будет уделяться механизмам безопасности, таким, как разработка систем проверки возраста и родительского контроля. В Грузии разработан Кодекс для поставщиков телевидение-подобных услуг>>Платформы такого типа также получат возможность устанавливать собственные правила поведения совместно с другими игроками рынка. По информации Национальной комиссии, Кодекс Кодекс поведения поставщиков аудиовизуальных медиауслуг и платформ по обмену видео был разработан при участии всех заинтересованных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии