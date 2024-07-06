https://sputnik-georgia.ru/20240706/sobaka-laet--karavan-idet-premer-ministr-gruzii-o-bullinge-futbolistov-288882555.html

"Собака лает – караван идет": премьер-министр Грузии о буллинге футболистов

"Собака лает – караван идет": премьер-министр Грузии о буллинге футболистов

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства прокомментировал скандал с буллингом национальной сборной и вступился за футболистов 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T15:35+0400

2024-07-06T15:35+0400

2024-07-06T15:35+0400

грузия

спорт

новости

тбилиси

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

футбол

сборная

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288180223_215:338:1055:811_1920x0_80_0_0_c31adfdb9a31b83c51ba00a88af4671a.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузинский футбол, несмотря на тревогу врагов страны, продолжает развиваться, и либеральный фашизм этому не помешает, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Футболисты сборной Грузии стали объектом критики противников властей после того, как они поблагодарили Иванишвили и фонд "Карту" за 30 млн лари в качестве награды за выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Критики заявили о неприемлемости принятия этих денег, так как Иванишвили лишь использует авторитет футболистов в своих интересах. Глава грузинского правительства призвал футболистов не обижаться на злобные высказывания. "Наши вызывающие гордость футболисты не должны обижаться ни на одно злобное слово, которое либерально-фашистское меньшинство противопоставило абсолютно естественной благодарности", - заявил Кобахидзе. Футболисты под прицелом – премия Иванишвили как повод для буллинга>>По его словам, когда тебя ругает враг страны, это значит, что ты – правильный человек и поступаешь правильно. "Они враги страны, а вы — патриоты, и при таких условиях их противостояние вам — абсолютно естественное явление", - сказал Кобахидзе. Он отметил, что в подарке Иванишивили нет ничего особенного. Все привыкли, по его словам, что Бидзина Иванишвили находится везде, где грузинскому делу нужна поддержка. "Было бы необычным, если бы он не поддержал успех грузинских футболистов", - отметил Кобахидзе. Премьер также подчеркнул, что благодарность в целом, а в Грузии особенно, обычное явление. "Здорового человека не может удивить или стать причиной оскорбления футболистов элементарная благодарность, которую они выразили. Если бы они не сказали бы "спасибо", это точно было бы непонятным. Благодарность — элементарное проявление достоинства, которое ребята нашей сборной уже давно полностью доказали на футбольном поле и за пределами поля", - сказал Кобахидзе. При этом, по его словам, реакция коллективного "Нацдвижения" была "частью скучной жизни". В правящей партии о "Нацдвижении" говорят не просто как о партии, а как о явлении, впитавшем в себя все самое негативное. Постоянно делают отсылки к девятилетнему правлению этой созданной Михаилом Саакашвили партии, называя его кровавым режимом. Политики и активисты против футболистов С критикой в адрес футболистов, которые поблагодарили Иванишвили за 30 миллионов, обрушились ярые противники закона "О прозрачности иностранного влияния". Наиболее жесткими были самые активные участники масштабных акций протеста, к примеру, писатель Лаша Бугадзе. По его словам, футболисты подают плохой пример молодежи, для которой являются идеалом. Досталось футболистам и от "Лейбористской партии Грузии". Еще более резким был член также "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили. "Неприемлемо брать деньги от предателей страны, насильников и диктаторов", - написал он. Не политизировать слова футболистов призвал депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Он положительно оценил реакцию футболистов на полученную премию. "Пусть эти люди делают крутые вещи и дарят нам огромное счастье. Они устроили нам всем большой праздник. Я считаю, что слова благодарности с их стороны — правильный поступок. Я бы сделал то же самое", - сказал Даушвили. В остальных оппозиционных партиях предпочли говорить о заслугах футболистов, включая "Единое национальное движение". При этом она назвала реакцию правящей партии непоследовательной и неадекватной. По ее словам, нельзя любую критику, приемлемую или нет, называть буллингом. Основанный Иванишвили фонд "Карту" еще в мае заявил о том, что в случае выхода сборной Грузии по футболу из группы на Евро-2024, игроки и тренерский штаб получат премию в размере 30 млн лари. Грузия впервые в истории приняла участие в турнире такого масштаба.О вручении премии стало известно после возвращения футболистов на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, спорт, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, футбол, сборная, сборная грузии по футболу