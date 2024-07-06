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"Собака лает – караван идет": премьер-министр Грузии о буллинге футболистов
"Собака лает – караван идет": премьер-министр Грузии о буллинге футболистов
Sputnik Грузия
Глава грузинского правительства прокомментировал скандал с буллингом национальной сборной и вступился за футболистов 06.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-06T15:35+0400
2024-07-06T15:35+0400
2024-07-06T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузинский футбол, несмотря на тревогу врагов страны, продолжает развиваться, и либеральный фашизм этому не помешает, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Футболисты сборной Грузии стали объектом критики противников властей после того, как они поблагодарили Иванишвили и фонд "Карту" за 30 млн лари в качестве награды за выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Критики заявили о неприемлемости принятия этих денег, так как Иванишвили лишь использует авторитет футболистов в своих интересах. Глава грузинского правительства призвал футболистов не обижаться на злобные высказывания. "Наши вызывающие гордость футболисты не должны обижаться ни на одно злобное слово, которое либерально-фашистское меньшинство противопоставило абсолютно естественной благодарности", - заявил Кобахидзе. Футболисты под прицелом – премия Иванишвили как повод для буллинга>>По его словам, когда тебя ругает враг страны, это значит, что ты – правильный человек и поступаешь правильно. "Они враги страны, а вы — патриоты, и при таких условиях их противостояние вам — абсолютно естественное явление", - сказал Кобахидзе. Он отметил, что в подарке Иванишивили нет ничего особенного. Все привыкли, по его словам, что Бидзина Иванишвили находится везде, где грузинскому делу нужна поддержка. "Было бы необычным, если бы он не поддержал успех грузинских футболистов", - отметил Кобахидзе. Премьер также подчеркнул, что благодарность в целом, а в Грузии особенно, обычное явление. "Здорового человека не может удивить или стать причиной оскорбления футболистов элементарная благодарность, которую они выразили. Если бы они не сказали бы "спасибо", это точно было бы непонятным. Благодарность — элементарное проявление достоинства, которое ребята нашей сборной уже давно полностью доказали на футбольном поле и за пределами поля", - сказал Кобахидзе. При этом, по его словам, реакция коллективного "Нацдвижения" была "частью скучной жизни". В правящей партии о "Нацдвижении" говорят не просто как о партии, а как о явлении, впитавшем в себя все самое негативное. Постоянно делают отсылки к девятилетнему правлению этой созданной Михаилом Саакашвили партии, называя его кровавым режимом. Политики и активисты против футболистов С критикой в адрес футболистов, которые поблагодарили Иванишвили за 30 миллионов, обрушились ярые противники закона "О прозрачности иностранного влияния". Наиболее жесткими были самые активные участники масштабных акций протеста, к примеру, писатель Лаша Бугадзе. По его словам, футболисты подают плохой пример молодежи, для которой являются идеалом. Досталось футболистам и от "Лейбористской партии Грузии". Еще более резким был член также "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили. "Неприемлемо брать деньги от предателей страны, насильников и диктаторов", - написал он. Не политизировать слова футболистов призвал депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Он положительно оценил реакцию футболистов на полученную премию. "Пусть эти люди делают крутые вещи и дарят нам огромное счастье. Они устроили нам всем большой праздник. Я считаю, что слова благодарности с их стороны — правильный поступок. Я бы сделал то же самое", - сказал Даушвили. В остальных оппозиционных партиях предпочли говорить о заслугах футболистов, включая "Единое национальное движение". При этом она назвала реакцию правящей партии непоследовательной и неадекватной. По ее словам, нельзя любую критику, приемлемую или нет, называть буллингом. Основанный Иванишвили фонд "Карту" еще в мае заявил о том, что в случае выхода сборной Грузии по футболу из группы на Евро-2024, игроки и тренерский штаб получат премию в размере 30 млн лари. Грузия впервые в истории приняла участие в турнире такого масштаба.О вручении премии стало известно после возвращения футболистов на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, футбол, сборная, сборная грузии по футболу
грузия, спорт, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, футбол, сборная, сборная грузии по футболу
"Собака лает – караван идет": премьер-министр Грузии о буллинге футболистов
Глава грузинского правительства прокомментировал скандал с буллингом национальной сборной и вступился за футболистов
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузинский футбол, несмотря на тревогу врагов страны, продолжает развиваться, и либеральный фашизм этому не помешает, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Футболисты сборной Грузии стали объектом критики противников властей после того, как они поблагодарили Иванишвили и фонд "Карту" за 30 млн лари в качестве награды за выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Критики заявили о неприемлемости принятия этих денег, так как Иванишвили лишь использует авторитет футболистов в своих интересах.
"Собака лает – караван идет. Враги Грузии тревожатся, но грузинский футбол продвигается вперед. Либеральный фашизм не создаст препятствий в продвижении вперед ни Грузии, ни грузинскому футболу", - написал Кобахидзе в соцсети.
Глава грузинского правительства призвал футболистов не обижаться на злобные высказывания.
"Наши вызывающие гордость футболисты не должны обижаться ни на одно злобное слово, которое либерально-фашистское меньшинство противопоставило абсолютно естественной благодарности", - заявил Кобахидзе.
По его словам, когда тебя ругает враг страны, это значит, что ты – правильный человек и поступаешь правильно. "Они враги страны, а вы — патриоты, и при таких условиях их противостояние вам — абсолютно естественное явление", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что в подарке Иванишивили нет ничего особенного.
"Ничего особенного не было в том, что Бидзина Иванишвили оценил принесенную футболистами грузинской сборной радость грузинскому народу и передал беспрецедентную награду. Он сделал то, чего, на фоне благотворительности в три миллиарда долларов, все ждали и, соответственно, ни для кого это не могло быть удивительным", - пишет Кобахидзе.
Все привыкли, по его словам, что Бидзина Иванишвили находится везде, где грузинскому делу нужна поддержка. "Было бы необычным, если бы он не поддержал успех грузинских футболистов", - отметил Кобахидзе.
Премьер также подчеркнул, что благодарность в целом, а в Грузии особенно, обычное явление.
"Здорового человека не может удивить или стать причиной оскорбления футболистов элементарная благодарность, которую они выразили. Если бы они не сказали бы "спасибо", это точно было бы непонятным. Благодарность — элементарное проявление достоинства, которое ребята нашей сборной уже давно полностью доказали на футбольном поле и за пределами поля", - сказал Кобахидзе.
При этом, по его словам, реакция коллективного "Нацдвижения" была "частью скучной жизни".
"Мы уже давно привыкли к тому, что когда страна празднует успех, коллективные "националы" давятся злостью. Эту часть "скучной" жизни — то, что что "националы" – недремлющие враги этой страны — уже давно хорошо усвоило грузинское общество. Поэтому они еще раз попытались привычным "воем" перекрыть те праздник и счастье, которые сопровождают грузинский народ до сегодняшнего дня после успеха сборной", - сказал Кобахидзе.
В правящей партии о "Нацдвижении" говорят не просто как о партии, а как о явлении, впитавшем в себя все самое негативное. Постоянно делают отсылки к девятилетнему правлению этой созданной Михаилом Саакашвили партии, называя его кровавым режимом.
Политики и активисты против футболистов
С критикой в адрес футболистов, которые поблагодарили Иванишвили за 30 миллионов, обрушились ярые противники закона "О прозрачности иностранного влияния". Наиболее жесткими были самые активные участники масштабных акций протеста, к примеру, писатель Лаша Бугадзе.
"От Бидзины Иванишвили не следует брать деньги, чтобы потом не быть вынужденным выражать благодарность... Не обманывайте себя, этот человек торгует будущим Грузии и для этого использует ваши имя и успех", - написал Бугадзе в соцсети.
По его словам, футболисты подают плохой пример молодежи, для которой являются идеалом.
Досталось футболистам и от "Лейбористской партии Грузии".
"Возможно, меня осудят, но, если бы я был членом сборной по футболу, не дотронулся бы до денег, подаренных Бидзиной Иванишвили, и в крайнем случае перечислил бы в фонд онкобольных, которые на улице требуют спасения жизни", - написал председатель партии Шалва Нателашвили в соцсети.
Еще более резким был член также "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили. "Неприемлемо брать деньги от предателей страны, насильников и диктаторов", - написал он.
Не политизировать слова футболистов призвал депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили.
"Я призываю всех оставить этих ребят в покое. Нельзя придавать политический оттенок каждому их слову и переводить в политическое измерение. Это неправильно", - сказал Даушвили.
Он положительно оценил реакцию футболистов на полученную премию.
"Пусть эти люди делают крутые вещи и дарят нам огромное счастье. Они устроили нам всем большой праздник. Я считаю, что слова благодарности с их стороны — правильный поступок. Я бы сделал то же самое", - сказал Даушвили.
В остальных оппозиционных партиях предпочли говорить о заслугах футболистов, включая "Единое национальное движение".
"Парни из национальной сборной подарили нашей стране огромную радость, вернули веру в победу, объединили нас и показали, что, когда мы едины, мы можем все, победить любого противника", - сказала председатель партии Тина Бокучава.
При этом она назвала реакцию правящей партии непоследовательной и неадекватной. По ее словам, нельзя любую критику, приемлемую или нет, называть буллингом.
Основанный Иванишвили фонд "Карту" еще в мае заявил о том, что в случае выхода сборной Грузии по футболу из группы на Евро-2024, игроки и тренерский штаб получат премию в размере 30 млн лари. Грузия впервые в истории приняла участие в турнире такого масштаба.
О вручении премии стало известно после возвращения футболистов на родину.