https://sputnik-georgia.ru/20240705/futbolisty-pod-pritselom---premiya-ivanishvili-kak-povod-dlya-bullinga-288869913.html

Футболисты под прицелом – премия Иванишвили как повод для буллинга

Футболисты под прицелом – премия Иванишвили как повод для буллинга

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Футболисты сборной Грузии поблагодарили основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за премию в 30 миллионов... 05.07.2024, Sputnik Грузия

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бидзина иванишвили

гурам кашия

георгий мамардашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

фонд "карту"

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Футболисты сборной Грузии поблагодарили основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за премию в 30 миллионов лари за выход в 1/8 финала чемпионата Европы, что стало поводом для жесткой и даже нецензурной критики спортсменов со стороны противников власти. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Основанный Иванишвили фонд "Карту" еще в мае заявил о том, что в случае выхода сборной Грузии по футболу из группы на Евро-2024, игроки и тренерский штаб получат премию в размере 30 млн лари. Грузия впервые в истории приняла участие в турнире такого масштаба.О вручении премии стало известно после возвращения футболистов на родину. Сборную по футболу 2 июля встретили в Тбилиси как настоящих героев, на улицы вышли десятки тысяч людей. Но уже 4 июля для некоторых эти футболисты из героев превратились в незаслуживающих уважения людей. Критики стали твердить о неприемлемости принятия этих денег, так как Иванишвили лишь использует авторитет футболистов в своих интересах.Глава парламента Шалва Папуашвили оценил происходящее как травлю и добавил, что это и есть истинная сущность приверженцев взглядов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Благодарность как норма поведенияФутболисты акцентировали внимание на том, чтобы примеру благотворительного фонда "Карту" последовали другие и тем самым помогли грузинскому футболу развиваться. Грандиозная встреча с фейерверком – в знак благодарности футболистам сборной Грузии>>"Конечно, это скажется положительно. Я очень благодарен, как я, так и каждый футболист, за все. Будет хорошо, если появится больше компаний, и они вложат деньги в футбол", - сказал вратарь сборной Георгий Мамардашвили.По его словам, последние события показали, как много значит футбол для Грузии. О важности поддержки футбола заявил и полузащитник Отар Китеишвили."Мы, футболисты, очень благодарны за все это. Такие инициативы очень ценные... Чем больше появится таких людей и организаций, которые проявят инициативу, как это сделали фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили, тем больше будет развиваться грузинский футбол", - сказал Китеишвили. Высоко оценил финансовую поддержку футбола и защитник Отар Какабадзе. "Мы завоевали сердца всей страны. Нас встретила необыкновенная обстановка, и очень важен тот факт, что труд, который мы вложили в этот успех, и это труд нескольких лет, был финансово оценен. Я благодарен", - сказал Какабадзе. Политики и активисты против футболистов С критикой в адрес футболистов, которые поблагодарили Иванишвили за 30 миллионов, обрушились ярые противники закона "О прозрачности иностранного влияния". Наиболее жесткими были самые активные участники масштабных акций протеста, к примеру, писатель Лаша Бугадзе. Травля за "спасибо" Иванишвили – Папуашвили вступился за футболистов>>"От Бидзины Иванишвили не следует брать деньги, чтобы потом не быть вынужденным выражать благодарность... Не обманывайте себя, этот человек торгует будущим Грузии и для этого использует ваши имя и успех", - написал Бугадзе в соцсети. По его словам, футболисты дают плохой пример молодежи, для которой являются идеалом. Досталось футболистам и от "Лейбористской партии Грузии". Еще более резким был член также "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили. "Неприемлемо брать деньги от предателей страны, насильников и диктаторов", - написал он. В остальных оппозиционных партиях предпочли говорить о заслугах футболистов, включая "Единое национальное движение". "Парни из национальной сборной подарили нашей стране огромную радость, вернули веру в победу, объединили нас и показали, что, когда мы едины, мы можем все, победить любого противника", - сказала председатель партии Тина Бокучава. При этом она назвала реакцию правящей партии непоследовательной и неадекватной. По ее словам, нельзя любую критику, приемлемую или нет, называть буллингом. Не политизировать слова футболистов призвал депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Он положительно оценил реакцию футболистов на полученную премию."Пусть эти люди делают крутые вещи и дарят нам огромное счастье, они устроили нам всем большой праздник. Я считаю, что слова благодарности с их стороны — правильный поступок, я бы сделал то же самое", - сказал Даушвили. Реакция представителей власти Первым полноценный комментарий по поводу происходящего сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он обнародовал в соцсети большой пост, обрушившись с жесткой критикой в адрес партии "Единое национальное движение" и ее приверженцев. В правящей партии о "Нацдвижении" говорят не просто как о партии, а как о явлении, впитавшем в себя все самое негативное. Постоянно делают отсылки к девятилетнему правлению этой созданной Михаилом Саакашвили партии, называя его кровавым режимом."Националам", по словам Папуашвили, свойственно не говорить "спасибо", не уступать место, насмехаться над верой, отрицать знания и опыт других людей, доносить на ближнего и прибегать к насилию, если чье-то мнение для них неприемлемо. И эту идеологию они уже годы как внедряют в Грузии от имени Запада и Европы.Травлей футболистов занимается хорошо организованная группа людей, которых мобилизовали оппозиционные лидеры, а сами молчат, чтобы сохранить свой имидж, считает вице-спикер парламента Гия Вольский. Печальным явлением депутат Арчил Талаквадзе назвал то, что некоторые настолько поглощены ненавистью, что пытаются политизировать общие успехи. "Жаль, что в нашем обществе остаются такие группы, у которых такое очень узкопартийное и полное ненависти отношение ко всему этому. Они пытаются перекрыть и политизировать такие универсальные вопросы, как благодарность, уважение достоинства, празднование общего успеха и Грузии", - сказал Талаквадзе.Не первая попыткаВ мае футболистов активно пытались втянуть в противостояние противников закона "О прозрачности иностранного влияния" с инициировавшими его властями. Оппозиционные СМИ, оппозиционные политики и активисты возводили на пьедестал деятелей искусства, спортсменов и других знаменитостей за присоединение к протестному движению, а тех, кто молчал, критиковали. Одним из тех, кто предпочел не лезть в политику и не нагнетать еще больше обстановку, – тогда в Тбилиси ежедневно проходили масштабные акции протеста – стал самый дорогой грузинский футболист Хвича Кварацхелия. "Я не хочу, чтобы кто-то использовал мои слова в свою пользу", - написал он в соцсети. Кварацхелия добавил, что любит каждого грузина и Грузию, и все делает ради своей страны, ее успехов и ее европейского будущего.За эти слова на Кварацхелия обрушился целый шквал негодования тех, кто заявлял, что т. н. закон об "иноагентах" меняет внешнеполитический курс Грузии в сторону России и лишает страну перспективы продвижения на пути в Евросоюз. Досталось и главному тренеру сборной Грузии по футболу Вилли Саньолю. В соцсети начали "раскручивать" тему о том, что тренер по указке властей не выпускает на поле в матчах Евро-2024 нападающего Буду Зивзивадзе за то, что тот выступил против закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, гурам кашия, георгий мамардашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, фонд "карту", единое национальное движение