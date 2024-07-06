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Трагически погибшего военного летчика похоронят в Гори

Трагически погибшего военного летчика похоронят в Гори

Sputnik Грузия

Самолет Су-25, принадлежащий министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T12:31+0400

2024-07-06T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Трагически погибшего грузинского военного летчика Кахабера Зурабашвили похоронят в Пантеоне города Гори (регион Шида Картли) в субботу, 6 июля.Самолет Су-25, принадлежащий Министерству обороны Грузии, потерпел крушение 2 июля во время одного из плановых военных учений, в которые был включен авиационный компонент. В результате трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили.Минобороны Грузии завершило следственные действия на месте крушения Су-25>>В связи с крушением Су-25 возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов". Расследование под надзором Генпрокуратуры Грузии ведет Военная полиция.Испытательные полеты модернизированных Су-25 начали активно проводить в Грузии с марта 2021 года. Активная фаза обновления авиационного парка Грузии началась в августе 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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