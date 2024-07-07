https://sputnik-georgia.ru/20240707/evro-kak-tramplin---futbolistami-sbornoy-gruzii-interesuyutsya-kluby-top-chempionatov-288899023.html

Евро как трамплин – футболистами сборной Грузии интересуются клубы топ-чемпионатов

Евро как трамплин – футболистами сборной Грузии интересуются клубы топ-чемпионатов

Sputnik Грузия

После чемпионата Европы трансферный рынок стал более интересен для грузинских менеджеров 07.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-07T21:46+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. После завершения выступления на дебютном чемпионате Европы по футболу, где сборной Грузии удалось пробиться в 1/8 финала, к футболистам национальной команды стали проявлять интерес клубы ведущих европейских и азиатских лиг. Так, клуб английской премьер-лиги заинтересовался полузащитником сборной Грузии и испанского "Леванте" 24-летним Георгием Кочорашвили. По его словам, после чемпионата Европы трансферный рынок стал более интересен для грузинских менеджеров. "Скоро увидим, состоится ли этот трансфер и договорятся ли англичане с "Леванте", но одно остается фактом – Георгий сделал большой шаг ценой большого труда и его успехи послужат примером для молодых игроков", – сказал Одиладзе. Клубы Суперлиги Турции и английского чемпионшипа заинтересованы приобретением нападающего сборной Грузии и немецкого "Карлсруэ" 30-летнего Буду Зивзивадзе. Футбольный агент обещал игрокам публично не называть клубы, пока соглашение с футболистами достигнуто. Кроме того, после Евро-2024 защитник сборной Грузии и кипрского "Апоэля" 29-летний Лаша Двали стал объектом внимания японского клуба "Урава Ред Даймондс" и некоторых немецких клубов. Что касается других интересных вариантов, по словам защитника сборной Грузии, во время Евро-2024 его менеджер приехал в Германию и встретился с представителями нескольких команд. "Что будет дальше, мы скоро узнаем", – рассказал Двали. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и на этом завершила свое участие в турнире. Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоялась 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Грузии наградила футболистов, тренерский штаб и представителей Федерации орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы. Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы >>Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу