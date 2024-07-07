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Грузия в сентябре начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026
Грузия в сентябре начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026
Sputnik Грузия
Согласно регламенту соревнований четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира... 07.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сборная Грузии уже 7 сентября домашним матчем против Чехии Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. После того, как Грузия заняла первое место в группе С Лиги наций УЕФА 2022/2024, она продолжает выступление в дивизионе В1. За путевку мундиаля грузинским футболистам придется побороться со сборными Украины, Чехии и Албании. Победители группы В повысятся и перейдут в дивизион А, а сборные, занявшие последние места, опустятся в дивизион С. Третьи места групп дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в дивизионе В со вторыми местами групп дивизиона С. Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы >>Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024. Расписание матчей сборной Грузии: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, украина, фифа, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, чехия, украина, фифа, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия в сентябре начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026
19:01 07.07.2024 (обновлено: 19:11 07.07.2024)
Согласно регламенту соревнований четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сборная Грузии уже 7 сентября домашним матчем против Чехии Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике.
После того, как Грузия заняла первое место в группе С Лиги наций УЕФА 2022/2024, она продолжает выступление в дивизионе В1. За путевку мундиаля грузинским футболистам придется побороться со сборными Украины, Чехии и Албании.
Победители группы В повысятся и перейдут в дивизион А, а сборные, занявшие последние места, опустятся в дивизион С. Третьи места групп дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в дивизионе В со вторыми местами групп дивизиона С.
Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.
Расписание матчей сборной Грузии:
7 сентября – Грузия – Чехия,
10 сентября – Албания – Грузия,
11 октября – Украина – Грузия,
14 октября – Грузия – Албания,
16 ноября – Грузия – Украина,
19 ноября – Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.