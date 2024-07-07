https://sputnik-georgia.ru/20240707/gruziya-v-sentyabre-nachinaet-borbu-za-putevku-na-chempionat-mira-po-futbolu-2026-288897573.html

Грузия в сентябре начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026

Грузия в сентябре начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026

Sputnik Грузия

Согласно регламенту соревнований четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира... 07.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-07T19:01+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сборная Грузии уже 7 сентября домашним матчем против Чехии Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 начинает борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. После того, как Грузия заняла первое место в группе С Лиги наций УЕФА 2022/2024, она продолжает выступление в дивизионе В1. За путевку мундиаля грузинским футболистам придется побороться со сборными Украины, Чехии и Албании. Победители группы В повысятся и перейдут в дивизион А, а сборные, занявшие последние места, опустятся в дивизион С. Третьи места групп дивизиона В поспорят в плей-офф за право остаться в дивизионе В со вторыми местами групп дивизиона С. Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы >>Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024. Расписание матчей сборной Грузии: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, чехия, украина, фифа, футбол, сборная грузии по футболу