https://sputnik-georgia.ru/20240708/davitashvili-perekhodit-v-sent-eten--frantsuzskie-smi-288916720.html

Давиташвили переходит в "Сент-Этьен" – французские СМИ

Давиташвили переходит в "Сент-Этьен" – французские СМИ

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу, дошедшая до 1/8 чемпионата Европы, стала настоящей сенсацией континентального первенства, пишет пресса 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T19:09+0400

2024-07-08T19:09+0400

2024-07-08T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и французского "Бордо" Зурико Давиташвили с нового сезона продолжит карьеру в "Сент-Этьене", сообщило издание ActuL1. Давиташвили играет за "Бордо" с 2022 года. Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт до 2027 года. В минувшем сезоне клубу грузинского легионера не удалось подняться в Лигу 1. Опцион – контракт на заранее оговоренных условиях, по которому покупатель получает право продать игрока по определенной цене до назначенной даты. О том, что переход Давиташвили в новый клуб уже дело решенное, рассказало своим подписчикам и издание Footmercato. Как отметил автор статьи, сборная Грузии по футболу, дошедшая до 1/8 чемпионата Европы, стала настоящей сенсацией континентального первенства. Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы, выйдя в плей-офф, уступила команде Испании (1:4). Зурико Давиташвили родился 15 февраля 2001 года в Тбилиси. Тренировался в тбилисской академии "Динамо". Свой дебютный матч в чемпионате Грузии он сыграл в сезоне 2017 года (6 матчей) в возрасте 16 лет. Играл в тбилисском "Локомотиве", после этого выступал в казанском "Рубине", волгоградском "Роторе" и тульском "Арсенале". В апреле 2022 года Зурико вернулся на родину и стал играть за батумское "Динамо". Давиташвили прибыл в Бордо в конце августа 2022 года, где стал важным игроком и провел 31 матч во всех соревнованиях. На его счету шесть голов и три голевые передачи. В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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зурико давиташвили, спорт, грузия, новости, европа, сборная грузии по футболу, сборная, футбол