https://sputnik-georgia.ru/20240708/niya--lyubov-moya-kak-gruzinskie-romantiki-stroili-bam-288866918.html

"Ния – любовь моя". Как грузинские романтики строили БАМ

"Ния – любовь моя". Как грузинские романтики строили БАМ

Sputnik Грузия

Байкало-Амурская магистраль – мегапроект СССР, в котором участвовали и грузинские романтики, отстроившие посреди тайги в Сибири самый красивый поселок... 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T15:00+0400

2024-07-08T15:00+0400

2024-07-08T15:40+0400

аналитика

грузия

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/05/288844763_0:986:2048:2138_1920x0_80_0_0_e6d3cbcfc2062db84ce452fb96c64dae.jpg

Строительством руководил Анзор Двалишвили, супруг самого юного мастера спорта СССР по легкой атлетике, чемпионки СССР, рекордсменки мира, олимпийского призера Надежды Хныкиной, воспитавшей на БАМе целое поколение грузин. Они полюбили Сибирь Основной этап строительства уникальной и одной из крупнейших магистралей ХХ века, задуманной еще в конце XIX века, был осуществлен в 1974-1984 годах, когда в сложнейших условиях было отстроено более 4 000 км путей. Многие молодые отправлялись на строительство с гитарой и гармонью, не подозревая, что БАМ, большая часть которой будет проложена в зоне вечной мерзлоты, станет для них суровой школой мужества и жизни. Кстати, самым известным молодым грузином, приехавшим в Сибирь, был Иосиф Джугашвили, правда, это было в далеком 1913 году, когда его отправили в ссылку в Туруханский край Енисейской губернии. Итак, в марте 1975 года на БАМ, на место будущей станции Ния (первоначально, Ния-Грузинская), в Иркутскую область прибыл грузинский десант строительно-монтажного поезда "ГрузБАМстрой" из 70 человек. Во главе строительства постоянного жилого поселка, который включал в себя семь многоэтажных жилых домов, школу, детский сад, общественно-торговый центр, вокзал и котельную, стоял известный строитель Анзор Варламович Двалишвили, еще не знавший, что в Сибири ему предстояло прожить более десяти лет. Позже он вспоминал, что в Грузии на тот момент многие стремились попасть на стройку, и если их не выбирали, даже писали жалобы. "Нас здесь называют морозоустойчивыми грузинами и грузинскими сибиряками. Нужно отметить, что очень много случаев, когда наша молодежь уезжает в отпуск и, не дожидаясь окончания, возвращается обратно. Я не знаю, как это можно назвать, но можно сказать, что они полюбили Сибирь. Здесь воспитывается характер человека, и становление молодого человека намного быстрее и надежнее. Сожалеем, что не можем всех сюда привозить, желающих очень много, но принять всех не можем", – рассказывал в документальном фильме Анзор Двалишвивли, для которого поселок Ния стал особенным местом. "Ния – это любовь моя. В непроходимой тайге мы срубили первое дерево, поставили первую палатку, первый домик, и сейчас вырос маленький городок… В моей жизни такого, как Ния, не было. Я лично получил большую жизненную школу. Думаю, такие же чувства были у всех, кто строил и украшал наш поселок: и вокзал, и жилые дома, и торговый центр, и детский сад, и школу. Для нас Ния – самый красивый поселок на Земле. Мы все гордимся, что за строительство Нии удостоены премии Совета министров", – отмечал Двалишвили. Благодаря самоотверженному героическому труду грузин 23 февраля 1981 года поселок был сдан и в том же году признан самым красивым, уютным и чистым среди поселков трассы БАМ. Территория Нийского муниципального образования расположена в центре Иркутской области в восточной части Усть-Кутского района на левом берегу одноименной реки. Сегодня в Ние проживает примерно тысяча жителей. Дочь Анзора Двалишвили Нино рассказала Sputnik Грузия, как все начиналось. "Папа был главным инженером, и когда на БАМе начались активные работы, мы находились в Пицунде, где был его очередной стройобъект. Однажды, слушая новости по телевизору, папа сказал маме: "Надя, знаешь, меня, наверное, пошлют на БАМ…" Она была не в восторге: "Как, в Сибирь!?" Проводы были большие и торжественные. Грузинские газеты много писали об этом событии. К тому времени на реке Лена началось таяние снега, лед потрескивал. Чтобы перебросить на другой берег тяжелую технику, построили из шпал эстакаду. На следующий день техника и люди были на другом берегу, а к вечеру лед растаял. Но машины уже проехали. Вначале было решено построить вертплощадку, чтобы наладить связь с миром. Жили в палатках. Затем уже построили деревянные общежития, коттеджи. Провели паровое отопление, прямо как в Грузии. Папа установил сухой закон. Только в праздничные дни рабочим выписывал шампанское и вино", – рассказывает Нино Двалишвили. В семье руководителя грузинской бригады очень любили животных. Однажды удалось спасти новорожденного лосенка, который позже погиб. Маленькая Нино долго плакала, ведь она сама выкормила лосенка, он очень привязался к семье и стал для них настоящим другом. "С нами до конца жила собака, которую мы назвали Нией. Ведь папа строил поселок Ния, а это и древнее грузинское имя. Было очень символично. В 1978 году, в день моего рождения, папа принес документы, в которых было прописано, что Ния-Грузинская – уже официальное название поселка. Папа открыл и спортзал, где постоянно проводились соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, в которых участвовали команды из разных строительных бригад, в том числе была команда из Абхазии. Команда из Тбилиси была послабее". Авторами проекта грузинского поселка на БАМе стали Валерий Бахтадзе и супруг знаменитой шахматистки Наны Александрия Леван Бокерия. Так совпало, что самые именитые грузины, связавшие жизнь с Сибирью, были спортсменами. Так, к тому времени в Красноярском крае проживал уроженец Тбилиси, воспитавший несколько чемпионов Олимпийских игр и мировых первенств, Дмитрий Миндиашвили – основатель красноярской школы вольной борьбы.Да и первопроходец БАМа из Грузии Анзор Двалишвили активно занимался спортом и даже стал чемпионом Грузии по легкой атлетике. А его прославленная супруга – заслуженный мастер спорта, чемпион СССР 1951 и 1953 годов, двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Надежда Хныкина-Двалишвили – почти сразу отправилась вслед за мужем на БАМ вместе с малолетней дочерью Нино и стала первым директором грузинской школы в Сибири. Должность директора с 1977 по 1981 годы она совмещала с работой преподавателя физкультуры. Нино Двалишвили поведала историю о том, как в Сибири открылась грузинская школа. "Знаете, как мама стала директором? Мы с мамой приехали во время осенних каникул в 1975 году и решили остаться с папой. Вскоре занятия возобновились, но учиться было негде. Вместе со мной были три ученика, которые ездили за 100 километров и учились в интернате. К тому времени в Нию и к другим рабочим приехали члены семей. Стали приезжать и дети, а школы нет. Мама начала бегать по кабинетам и выбила школу. Более того, не пришлось дожидаться сентября, и 26 января 1976 года открылась первая школа. Сохранилась и фотография. Вначале мы находились в клубе, но за это время нам построили великолепную школу, такую я даже в Грузии никогда не видела. Я же потом проходила практику в различных школах, и дети мои учились. Но со школой Нии ничто не сравнится. Было примерно 35 учеников. По поручению министра образования Грузии нам прислали из Тбилиси парты и весь необходимый инвентарь. В кабинетах было все, начиная от микроскопов и заканчивая цветами, которые на уроках биологии можно было разобрать и собрать. В Тбилиси я такого нигде не видела. В 1978-м эту школу кто-то поджег и пришлось открывать новую". Прославленная спортсменка Надежда Хныкина-Двалишвили могла остаться в Тбилиси и жить вместе с ребенком в комфортных условиях, позаботиться о будущем, однако она отказалась от всего. Спустя годы, вернувшись в Тбилиси, она не сразу найдет работу. Странно, но почему-то создавались препятствия для ее трудоустройства. К сожалению, когда в 90-х годах Надежда Павловна стала терять зрение, не нашлось никого, кто бы поддержал ее и оказал помощь. Ее дочь Нино Двалишвили выразила благодарность Sputnik Грузия за то, что вспомнили о грузинах, которые отстраивали БАМ: "Большое спасибо! За столько лет никто не вспоминал о БАМе…" "Когда к нам в Нию приезжали журналисты, они удивлялись, что такая известная спортсменка делает в Сибири, ведь она могла занять высокий пост. Но родители так любили друг друга, что мама не могла отца одного оставить. Папа был на БАМе с первых дней строительства. Мы всегда на всех его стройках были с ним рядом – и в Пицунде, и в Тегеране… Последние месяцы в Сибири, как и в начале стройки, он жил один, а потом тоже вернулся в Тбилиси, так как ему поручили организовать монолитное строительство в Грузии", – вспоминает Нино Двалишвили. Надежде Павловне 91 год, она полностью потеряла зрение. Сегодня с представителями СМИ предпочитает не общаться. "Знаете, я посмотрела на медали и как подумала, что придется вспоминать все мои победы в спорте, былые годы, то сразу слезы навернулись, поэтому лучше я воздержусь от интервью", – сказала мне ранее Надежда Хныкина-Двалишвили. Она прожила в Сибири 8 лет и потом вместе с дочерью вернулась в Тбилиси, так как Нино выросла и решила поступать в университет в родном городе. "Мне очень понравилось на БАМе, впервые впечатления были очень хорошие, меня все любили, отношение к нам было хорошее. Все было необычно, лес, тайга, холодная речка Ния. Мне все нравилось. В последние годы жизни в Сибири хотела вернуться в Тбилиси, очень скучала по бабушкам и дедушкам, по старшей сестре. Вскоре после возвращения из Сибири мы узнали, что отец тяжело болен. Он много сил отдал БАМу. Через три года его не стало", – говорит Нино. Еще находясь в Сибири, Анзор Двалишвили говорил: "Моя цель так прожить свою жизнь, чтобы мои дети, мои потомки сказали, что у них был хороший отец, дед…" Дети и внуки чтят его память и знают историю БАМа, в которую вписали свои имена супруги Двалишвили. Нино очень хочет хоть раз вернуться в Нию, показать детям места, где она вместе с родителями провела лучшие годы детства.

https://sputnik-georgia.ru/20240708/ya-videl-gruziyu-na-bame--k-50-letiyu-stroitelstva-baykalo-amurskoy-magistrali-288859438.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Миранда Оганезова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/42/248094282_88:-1:663:575_100x100_80_0_0_2f6f7ab87942c0217d6847871bdea031.jpg

аналитика, грузия, общество