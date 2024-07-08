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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в мае

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T17:09+0400

2024-07-08T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в мае 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,87 миллиарда лари (3,43%) и на 1 июня текущего года составил 56,38 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 535,48 миллиона лари (1,78%), а в иностранной валюте – на 1,33 миллиарда лари (5,47%).На конец мая 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,98 миллиарда лари, что на 1,84% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,38 миллиарда лари, что на 5,9% больше, чем в предыдущем месяце.За май объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2,54%, или 721,82 миллиона лари, и на 1 июня текущего года составил 29,13 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 54,37%, что на 0,88 процентного пункта меньше данных на 1 мая 2024 года.По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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