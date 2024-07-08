https://sputnik-georgia.ru/20240708/obvinyaemyy-v-terrorizme-grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-aeroportu-kishineva-288919558.html

Обвиняемый в терроризме гражданин Грузии задержан в аэропорту Кишинева

Обвиняемый в терроризме гражданин Грузии задержан в аэропорту Кишинева

Sputnik Грузия

Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T19:26+0400

2024-07-08T19:26+0400

2024-07-08T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдову, сообщила пресс-служба молдавской погранполиции. Вместе с разыскиваемым Интерполом в Молдову прибыл еще один, 19-летний гражданин Грузии. В ходе дополнительной проверки у прибывших были обнаружены документы, подтверждающие обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания.Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева, второй – не был допущен на территорию республики и отправлен обратным рейсом в Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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