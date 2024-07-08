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Обвиняемый в терроризме гражданин Грузии задержан в аэропорту Кишинева
Обвиняемый в терроризме гражданин Грузии задержан в аэропорту Кишинева
Sputnik Грузия
Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T19:26+0400
2024-07-08T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдову, сообщила пресс-служба молдавской погранполиции. Вместе с разыскиваемым Интерполом в Молдову прибыл еще один, 19-летний гражданин Грузии. В ходе дополнительной проверки у прибывших были обнаружены документы, подтверждающие обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания.Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева, второй – не был допущен на территорию республики и отправлен обратным рейсом в Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, кишинев, новости, молдова, терроризм, интерпол
грузия, происшествия, кишинев, новости, молдова, терроризм, интерпол
Обвиняемый в терроризме гражданин Грузии задержан в аэропорту Кишинева
19:26 08.07.2024 (обновлено: 19:29 08.07.2024)
Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом за терроризм, задержан в аэропорту Кишинева при въезде в Молдову, сообщила пресс-служба молдавской погранполиции.
"На имя 20-летнего гражданина Грузии правоохранительные органы США выдали ордер на арест за совершение преступления (квалифицируемого как) "терроризм", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Вместе с разыскиваемым Интерполом в Молдову прибыл еще один, 19-летний гражданин Грузии. В ходе дополнительной проверки у прибывших были обнаружены документы, подтверждающие обучение в специализированных военно-учебных центрах, а также мультимедийные материалы террористического содержания.
Гражданин, разыскиваемый Интерполом, был помещен в изолятор предварительного заключения управления полиции Кишинева, второй – не был допущен на территорию республики и отправлен обратным рейсом в Турцию.