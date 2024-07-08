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Олимпиада в Париже: сколько лицензий получила сборная Грузии
Олимпиада в Париже: сколько лицензий получила сборная Грузии
Sputnik Грузия
До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 18 дней 08.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии получила 28 лицензий в 10 видах спорта на летние Олимпийские игры в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 18 дней. В столице Франции из 206 стран ждут более 10 тысяч спортсменов, которые разыграют 329 комплектов наград. На данный момент олимпийские лицензии получили: Кроме того, впервые Грузия получила командную лицензию в дзюдо. В смешанную команду Грузии по дзюдо входят спортсмены мужского и женского полов шести весовых категорий. Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды>>Особого внимания заслуживает то, что для 55-летней Нино Салуквадзе Олимпиада в Париже станет уже десятой в карьере. Среди достижений – золотая, серебряная и бронзовая медали. Золотую медаль на тот момент 19-летняя Нино Салуквадзе завоевала на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле еще в составе сборной СССР. Также особое приглашение (Wild Card) на участие в Олимпиаде получили два грузинских спортсмена. Одна лицензия в плавании и одна в легкой атлетике. Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, олимпийские игры, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури
Олимпиада в Париже: сколько лицензий получила сборная Грузии
14:09 08.07.2024 (обновлено: 14:32 08.07.2024)
До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 18 дней
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии получила 28 лицензий в 10 видах спорта на летние Олимпийские игры в Париже.
До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 18 дней. В столице Франции из 206 стран ждут более 10 тысяч спортсменов, которые разыграют 329 комплектов наград.
На данный момент олимпийские лицензии получили:
Вольная борьба (четыре лицензии): Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили (обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей);
Греко-римская борьба (три лицензии): Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе;
Дзюдо (11 лицензий): Георгий Сардалашвили, Важа Маргвелашвили (серебряный призер Олимпиады), Лаша Шавдатуашвили (олимпийский чемпион, обладатель золотой, серебряной и бронзовой олимпийских медалей), Тато Григалашвили, Лаша Бекаури (олимпийский чемпион), Илья Суламанидзе, Гурам Тушишвили (серебряный призер Олимпиады), Этер Липартелиани, Этер Аскилашвили и София Сомхишвили.
Кроме того, впервые Грузия получила командную лицензию в дзюдо. В смешанную команду Грузии по дзюдо входят спортсмены мужского и женского полов шести весовых категорий.
Тяжелая атлетика (три лицензии): Лаша Талахадзе (двукратный олимпийский чемпион), Шота Мишвелидзе и Ираклий Чхеидзе;
Бокс (две лицензии): Лаша Гурули и Георгий Кушиташвили;
Фехтование (одна лицензия): Сандро Базадзе;
Прыжки на батуте (одна лицензия): Люба Головина;
Стрельба из пистолета (одна лицензия): Нино Салуквадзе
Особого внимания заслуживает то, что для 55-летней Нино Салуквадзе Олимпиада в Париже станет уже десятой в карьере. Среди достижений – золотая, серебряная и бронзовая медали.
Золотую медаль на тот момент 19-летняя Нино Салуквадзе завоевала на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле еще в составе сборной СССР.
Также особое приглашение (Wild Card) на участие в Олимпиаде получили два грузинских спортсмена. Одна лицензия в плавании и одна в легкой атлетике.
Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.
В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.
Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).