https://sputnik-georgia.ru/20240708/olimpiada-v-parizhe-skolko-litsenziy-poluchila-sbornaya-gruzii-288907635.html

Олимпиада в Париже: сколько лицензий получила сборная Грузии

Олимпиада в Париже: сколько лицензий получила сборная Грузии

Sputnik Грузия

До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 18 дней 08.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии получила 28 лицензий в 10 видах спорта на летние Олимпийские игры в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>До начала летних Олимпийских игр в Париже осталось 18 дней. В столице Франции из 206 стран ждут более 10 тысяч спортсменов, которые разыграют 329 комплектов наград. На данный момент олимпийские лицензии получили: Кроме того, впервые Грузия получила командную лицензию в дзюдо. В смешанную команду Грузии по дзюдо входят спортсмены мужского и женского полов шести весовых категорий. Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды>>Особого внимания заслуживает то, что для 55-летней Нино Салуквадзе Олимпиада в Париже станет уже десятой в карьере. Среди достижений – золотая, серебряная и бронзовая медали. Золотую медаль на тот момент 19-летняя Нино Салуквадзе завоевала на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле еще в составе сборной СССР. Также особое приглашение (Wild Card) на участие в Олимпиаде получили два грузинских спортсмена. Одна лицензия в плавании и одна в легкой атлетике. Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, олимпийские игры, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури