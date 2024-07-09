https://sputnik-georgia.ru/20240709/akhali-girchi-i-droa-vmeste-poydut-na-vybory-v-parlament-gruzii-288934477.html

"Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии

"Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T16:34+0400

2024-07-09T16:34+0400

2024-07-09T17:34+0400

политика

грузия

новости

ника гварамия

зураб джапаридзе

элене хоштария

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Три оппозиционные партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", созданные бывшими членами партии "Единое национальное движение", приняли решение объединиться к парламентским выборам. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. В данный момент в оппозиции активно идут переговоры по поводу возможных альянсов перед выборами. По его словам, единство трех сил основывается на принципах западной интеграции Грузии, отказе от сотрудничества с правящей силой и координации с оппозицией. По его словам, на данный момент им не удалось договориться с партией "Лело для Грузии" о сотрудничестве из-за "расхождения во взглядах", но они продолжают считать эту партию своим партнером, и переговоры продолжаются. "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября. Лидеры партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе и Ника Мелия – бывшие члены "Единого национального движения", которые из-за внутренних разногласий покинули партию в разное время. Лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были банкирами на момент правления "Нацдвижения". В итоге удалось объединиться партиям "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" и партиям "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Партия "Лело для Грузии" категорически отказалась от сотрудничества с "Единым национальным движением", при этом заявив, что продолжает переговоры с другими партиями. "Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии >>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, зураб джапаридзе, элене хоштария, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024