https://sputnik-georgia.ru/20240708/natsdvizhenie-sozdalo-svoyu-politicheskuyu-platformu-k-parlamentskim-vyboram-v-gruzii-288921200.html

"Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии

"Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии

Sputnik Грузия

В объединение помимо политиков вступили бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед и историк Лаша Бакрадзе 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T22:03+0400

2024-07-08T22:03+0400

2024-07-08T23:29+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" за четыре месяца до парламентских выборов создали новую политическую платформу, к которой присоединились известные в обществе люди.Презентацию новой политической платформы "Единство для спасения Грузии" ("Единство") в рамках съезда "Нацдвижения" открыла новый председатель партии, депутат парламента Тина Бокучава. По ее словам, предстоящие выборы – это шанс избавиться то противостояния и раздробленности и с высоко поднятой головой вступить в Евросоюз. Предстоящие выборы будут референдумом, где выбор будет стоять между Россией и Европой. "Наш долг перед выборами искать точки соприкосновения, искать то, что нас объединяет. Сейчас не время для раздробленности. Не время для противостояния. Не время для состязания амбициями и эго. Сейчас время единства", – заявила Бокучава. В политическую платформу "Единство для спасения Грузии" вступили профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.Каладзе: НПО в Грузии сформировались как политические партии>>Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.Из опытных политиков в объединение вступили депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе.Вашадзе был одним из членов команды Михаила Саакашвили в период его президентства. Спустя несколько лет после смены власти в стране, в 2016 году он покинул "Нацдвижение" и создал свою партию "Стратегия Агмашенебели". Теперь эти две партии находятся в коалиции. Депутат: заявления Запада – как кислород для оппозиции перед выборами в Грузии>>Кордзая в 2013 году стала депутатом парламента, баллотируясь от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта", а в 2020 году прошла в законодательный орган по партийному списку оппозиционного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве". Ахвледиани начиная с 1995 года трижды избирался в парламент Грузии. В 2020 году он прошел в законодательный орган по партийному списку избирательного блока "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, тамар кордзая, михаил саакашвили, единое национальное движение