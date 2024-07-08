https://sputnik-georgia.ru/20240708/natsdvizhenie-sozdalo-svoyu-politicheskuyu-platformu-k-parlamentskim-vyboram-v-gruzii-288921200.html
"Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии
"Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии
Sputnik Грузия
В объединение помимо политиков вступили бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед и историк Лаша Бакрадзе 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T22:03+0400
2024-07-08T22:03+0400
2024-07-08T23:29+0400
политика
грузия
новости
георгий вашадзе
тамар кордзая
михаил саакашвили
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1d/249840420_328:104:1308:655_1920x0_80_0_0_75fe6eb622721c5cf7cf95513d7b9c75.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" за четыре месяца до парламентских выборов создали новую политическую платформу, к которой присоединились известные в обществе люди.Презентацию новой политической платформы "Единство для спасения Грузии" ("Единство") в рамках съезда "Нацдвижения" открыла новый председатель партии, депутат парламента Тина Бокучава. По ее словам, предстоящие выборы – это шанс избавиться то противостояния и раздробленности и с высоко поднятой головой вступить в Евросоюз. Предстоящие выборы будут референдумом, где выбор будет стоять между Россией и Европой. "Наш долг перед выборами искать точки соприкосновения, искать то, что нас объединяет. Сейчас не время для раздробленности. Не время для противостояния. Не время для состязания амбициями и эго. Сейчас время единства", – заявила Бокучава. В политическую платформу "Единство для спасения Грузии" вступили профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.Каладзе: НПО в Грузии сформировались как политические партии>>Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.Из опытных политиков в объединение вступили депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе.Вашадзе был одним из членов команды Михаила Саакашвили в период его президентства. Спустя несколько лет после смены власти в стране, в 2016 году он покинул "Нацдвижение" и создал свою партию "Стратегия Агмашенебели". Теперь эти две партии находятся в коалиции. Депутат: заявления Запада – как кислород для оппозиции перед выборами в Грузии>>Кордзая в 2013 году стала депутатом парламента, баллотируясь от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта", а в 2020 году прошла в законодательный орган по партийному списку оппозиционного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве". Ахвледиани начиная с 1995 года трижды избирался в парламент Грузии. В 2020 году он прошел в законодательный орган по партийному списку избирательного блока "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1d/249840420_108:0:1836:1296_1920x0_80_0_0_1231f04b2d15a0d9abf714b99959b703.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий вашадзе, тамар кордзая, михаил саакашвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, георгий вашадзе, тамар кордзая, михаил саакашвили, единое национальное движение
"Нацдвижение" создало свою политическую платформу к парламентским выборам в Грузии
22:03 08.07.2024 (обновлено: 23:29 08.07.2024)
В объединение помимо политиков вступили бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед и историк Лаша Бакрадзе
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" за четыре месяца до парламентских выборов создали новую политическую платформу, к которой присоединились известные в обществе люди.
Презентацию новой политической платформы "Единство для спасения Грузии" ("Единство") в рамках съезда "Нацдвижения" открыла новый председатель партии, депутат парламента Тина Бокучава.
"Выборы 26 октября – это шанс на спасение нашей страны. Это шанс вернуть наш исторический выбор", – заявила Бокучава.
По ее словам, предстоящие выборы – это шанс избавиться то противостояния и раздробленности и с высоко поднятой головой вступить в Евросоюз. Предстоящие выборы будут референдумом, где выбор будет стоять между Россией и Европой.
"Наш долг перед выборами искать точки соприкосновения, искать то, что нас объединяет. Сейчас не время для раздробленности. Не время для противостояния. Не время для состязания амбициями и эго. Сейчас время единства", – заявила Бокучава.
В политическую платформу "Единство для спасения Грузии" вступили профессор, бывший посол Гия Джапаридзе и литературовед, историк Лаша Бакрадзе.
Также к новому объединению присоединились активные участники акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" – молодой член "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили, а также гражданские активисты Лаша Диаров и Анна Мосашвили.
Из опытных политиков в объединение вступили депутат, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани, а также член "Нацдвижения", личный представитель находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе.
Вашадзе был одним из членов команды Михаила Саакашвили в период его президентства. Спустя несколько лет после смены власти в стране, в 2016 году он покинул "Нацдвижение" и создал свою партию "Стратегия Агмашенебели". Теперь эти две партии находятся в коалиции.
Кордзая в 2013 году стала депутатом парламента, баллотируясь от избирательного блока "Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта", а в 2020 году прошла в законодательный орган по партийному списку оппозиционного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве".
Ахвледиани начиная с 1995 года трижды избирался в парламент Грузии. В 2020 году он прошел в законодательный орган по партийному списку избирательного блока "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу".